Traditionell blicken wir am heutigen Freitag auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+. Wie Woche bis zum Weihnachtsfest sind gezählt, da verwundert es nicht, dass Apple TV+ am heutigen Tag den Weihnachtsfilm „Spirited“ ins Rennen schickt.

Nachdem „Spirited“ kürzlich die Weltpremiere auf dem rotem Teppich feierte, startet der Weihnachtsfilm heute auf Apple TV+.

Um was geht es bei dem Film?

An jedem Weihnachtsabend wählt der Geist der Weihnacht (Will Ferrell) eine dunkle Seele aus, die durch den Besuch von drei Geistern reformiert werden soll. Aber in dieses Weihnachtsfest hat er sich den falschen Scrooge ausgesucht. Clint Briggs (Ryan Reynolds) dreht den Spieß gegen seinen gespenstischen Gastgeber um, bis der Geist der Weihnacht sich dabei wiederfindet, seine eigene Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft neu zu untersuchen. Zum ersten Mal wird „A Christmas Carol“ in dieser urkomischen musikalischen Variante der klassischen Dickens-Geschichte aus der Perspektive der Geister erzählt. Von Regisseur Sean Anders, geschrieben von Sean Anders und John Morris, mit Originalsongs der Oscar-Preisträger Benj Pasek und Justin Paul und von Chloe Arnold choreografiert, ist diese moderne Nacherzählung ein süßer und würziger Feiertagsgenuss.