Seit dem Zeitpunkt, an dem immer mehr Gesundheitsfunktionen in die Apple Watch Einzug halten, tauchen regelmäßig Berichte auf, wie die Smartwatch dazu beigetragen hat, Menschenleben zu retten. Medizinische Forscher auf der ganzen Welt entdecken immer mehr Möglichkeiten, wie die Apple Watch helfen kann, Leben zu retten. Eine neue Studie von Forschern der Mayo Clinic zeigt nun, wie Ärzte mit Hilfe der Apple Watch Herzanomalien diagnostizieren können.

Apple Watch überzeugt in Herzstudie

In der Studie der Mayo Clinic wird erklärt, dass Herzfunktionsstörungen häufig nicht diagnostiziert werden, da sie asymptomatisch sind, d. h. die Erkrankten wissen nicht, dass sie betroffen sind. Der Schwerpunkt der neuen Studie liegt auf der Erkennung von Herzanomalien wie der linksventrikulären Dysfunktion. Hierbei handelt es sich um eine Form der Herzinsuffizienz, bei der die Pumpleistung des linken Herzens unzureichend ist. Wenn etwas wie die Apple Watch in der Lage wäre, solche Herzanomalien passiv zu erkennen oder bei der Diagnose zu helfen, wäre das ein großer Durchbruch.

An der Studie nahmen 2454 Patienten aus 12 verschiedenen Ländern teil. Die Teilnehmer übermittelten zwischen August 2021 und Februar 2022 über 125.000 EKGs von ihrer Apple Watch. Diese Ergebnisse wurden dann mit einem von den Forschern entwickelten KI-Algorithmus aufbereitet und verarbeitet. Dabei zeigte sich, dass der KI-Algorithmus in Kombination mit den EKG-Daten der Apple Watch, bei der Erkennung einer schwachen Herzfunktion ebenso gut oder sogar etwas genauer als ein medizinischer Laufband-Diagnosetest war, so die Forscher.

Wie MyHealthyApple erklärt, zeigen die Ergebnisse, dass „EKGs von Verbrauchern, die in nicht-klinischen Umgebungen aufgenommen wurden, Patienten mit kardialen Funktionsstörungen identifizieren können“. Die Studie deutet darauf hin, dass das Potenzial von Smartwatches zur Unterstützung bei der Durchführung von Fernstudien zur digitalen Gesundheit groß ist und dass in diesem Bereich noch viel zu erwarten ist.

Die vollständigen Studienergebnisse und Entdeckungen wurde von Nature Medicine veröffentlicht.