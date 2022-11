Passend zur Black Friday Woche hat Amazon natürlich auch wieder zahlreiche Smart Home Produkte im Preis gesenkt. Unter anderem wurde bei verschiedenen Eve HomeKit-Produkten der Rotstift angesetzt. Unter anderem erhaltet ihr Eve Light Strip inkl. Erweiterung für nur 79,49 Euro anstatt 129,90 Euro. Ihr spart somit 50,41 Euro bzw. 38 Prozent.

Black Friday: Smart Home Produkte im Fokus

Habt ihr Interesse an Eve HomeKit-Produkten? Möchtet ihr in die Smart Home Welt neu eintauchen oder euer Portfolio erweitern? So bietet euch die Black Friday Woche auf Amazon die passenden Argumente. Im Rahmen der Aktion stehen eine Vielzahl an Smart Home Produkten im Fokus, die vollständen Liste findet ihr hier. Die Highlights haben wir für euch zusammengetragen.

Angebot Eve Energy Strip - Smarte Dreifach-Steckdosenleiste, misst Stromverbrauch, Energiesparen,... Eve Energy Strip erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS

Mehrfachsteckdose: Drei 90-Grad-Steckdosen unabhängig voneinander steuern – per App auf iPhone,...

Angebot Eve Weather - Smarte Wetterstation (digitales Thermometer & Hygrometer mit Wettertrend-Anzeige),... Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck im Zeitverlauf verfolgen und den Wettertrend im...

Elegantes Design mit eloxiertem Aluminium und IPX4-Wasserbeständigkeit, kabellos mit austauschbarer...

Angebot Eve Outdoor Cam – Smarte Außenkamera mit Flutlicht, Sicherheit & Privatsphäre (HomeKit Secure... Eve Outdoor Cam erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS

Behalten Sie mit Eve Outdoor Cam Ihr Zuhause jederzeit im Blick, und lassen Sie sich auf...

Eve Water Guard - Smarter Wassermelder, 2m Sensorkabel (verlängerbar), 100dB, Wasseralarm auf... Teuren Wasserschäden vorbeugen: Der Wassermelder erkennt auslaufendes Wasser sofort und alarmiert...

Das 2 m-Sensorkabel dient in voller Länge als Sensor und überwacht großflächig die Räume;...

Angebot Eve Aqua - Smarte Bewässerungssteuerung per Apple Home App oder Siri, automatisch bewässern mit... Steuern Sie Rasensprenger oder Bewässerungssysteme per App, Siri oder direkt am Gerät. Oder legen...

Vermeidet Überschwemmungen & Wasserverschwendung dank automatischer Abschaltung. Für alle...

Angebot Eve Light Strip - Smarter LED-Lichtstreifen (2m) mit Eve Light Strip Erweiterung (2m) Brillante Weiß- und Farbspektren dank Tri-Dioden-Architektur und raumfüllende Helligkeit durch...

Ihr iPhone oder iPad wird zur smarten Fernbedienung: einfache Lichtsteuerung via App oder Siri...

Angebot tado° smart home Thermostat (verkabelt) – Wifi Starter Kit V3+ – digitale Heizungssteuerung per... BEQUEME STEUERUNG: Mit dem smarten Starterset können Sie Ihre Heizung ganz einfach per Alexa, Siri...

IMMER PASSEND: Das Heizungsthermostat ist mit nahezu allen Heizsystemen kompatibel, einschließlich...

TP-Link Tapo WLAN Smart Steckdose Tapo P100, Smart Home WiFi Steckdose, Alexa Zubehör, funktioniert... Einfache Einrichtung und Verwendung - Schnelle und einfache tägliche Einrichtung und Verwaltung...

Zugriff auch von unterwegs - Steuern Sie alle Geräte bequem über das Smartphone, überall und zu...