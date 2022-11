Ab sofort stehen die Cyberweek Streaming Deals von waipu.tv zur Verfügung. Die besten Pakete von waipu.tv lassen sich für 12 Monate lang mit 50 Prozent Rabatt genießen. Los geht es mit dem „Perfect Plus“-Paket für nur 6,50 Euro pro Monat. Darüberhinaus stehen euch zweite weitere Pakete zur Auswahl, eins davon sogar inklusive Netflix.

TV-Streaming: 50 Prozent Rabatt auf waipu.tv

Ab sofort und zeitlich befristet bis zum 28.11.2022 (23:59 Uhr) erhaltet ihr 50 Prozent Rabatt auf waipu.tv. Beim letzte Deal vor ein paar Monaten konnten ihr euch den Rabatt nur für sechs Monate sichern, im Rahmen der Cyberweek Streaming Deals gibt es die 50 Prozent Rabatt direkt auf ein ganzes Jahr. So braucht ihr euch in den kommenden 12 Monate keine Sorgen machen.

Blicken wir etwas näher auf die Details. waipu.tv bietet euch einen Zugriff auf 193 TV-Sender, davon 169 in HD. Ihr erhaltet 100 Stunden Aufnahmespeicher, könnt 4 parallele Streams nutzen und mehr.

Für waipu.tv Perfect Plus zahlt ihr in den ersten sechs Monaten nur 6,50 Euro anstatt 12,99 Euro. Für waipu.tv Perfect Plus mit 4K Stick werden 8 Euro anstatt 15,99 Euro fällig und für waipu.tv Perfect Plus mit Netflix Standard zahlt ihr nur 12,25 Euro anstatt 24,49 Euro. Alle Details findet ihr hier.

waipu.tv Perfect Plus und waipu.tv Perfect Plus mit Netflix Standard sind monatlich kündbar, so dass ihr bei Nichtgefallen jederzeit das Abo beenden könnt. Bei waipu.tv Perfect Plus mit 4K Stick beträgt die Mindestlaufzeit 12 Monate.

Sollet ihr schon länger mit dem Gedanken liebäugeln, TV-Streaming zu nutzen so stellt die 50 Prozent Rabatt-Aktion von waipu.tv eine ideale Möglichkeit dar, das Ganze auszuprobieren. Zwei der Pakete sind sogar monatlich ohne Mindesverteagslaufzeit kündbar, das Risiko ist somit durchaus überschaubar.

-> Hier geht es zu den 50 Prozent Rabatt auf waipu.tv