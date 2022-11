Die Pro-Modelle waren schon immer am beliebtesten, wenn eine neue iPhone-Produktreihe auf den Markt kam. Apples veränderte Produktsegmentierungsstrategie (nur die Pro-Modelle erhalten größere Updates) lassen die Käufer noch stärker zu den Premium-Modellen greifen. Obwohl es noch etwa 10 Monate dauert, bis Apple die iPhone 15-Generation vorstellt, deuten Gerüchte bereits darauf hin, dass die nächsten Pro-Modelle sich sogar noch stärker von den Standard-iPhones unterscheiden werden.

Weitere exklusive Funktionen für das iPhone 15 Pro

Im September sagte der Analyst Ming-Chi Kuo, dass starke Verkäufe der iPhone 14 Pro-Modelle Apple wahrscheinlich dazu ermutigen würden, die Differenzierung zwischen dem iPhone 15 Pro (Max) und dem Standard-iPhone 15 (Plus) zu erhöhen. An dieser Stelle sei jedoch erwähnt, dass viele Hardware-Änderungen wahrscheinlich einige Jahre im Voraus geplant werden, so dass Apples Strategie nicht nur auf den jüngsten Erfolgen zurückzuführen sein dürfte:

Es gibt derzeit mindestens fünf Funktionen, die Gerüchten zufolge exklusiv für die iPhone 15 Pro Modelle sein sollen: