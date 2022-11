Die Vodafone Black Deals sind gestartet und bringen ein paar verdammt attraktive Angebote hervor. Ihr erhaltet 200GB Datenvolumen in den Tarifen GigaMobil M und GigaMobil Young L, könnt euch bis zu 200 Euro Startguthaben sichern und zudem bietet euch Vodafone das iPhone 14 für nur 1 Euro in verschiedenen Tarifen an.

iPhone 14 inkl. 200GB Daten und Allnet-Flat nur 1 Euro

Vodafone hat rund um die Black Week nicht nur eine, sondern gleich mehrere heiße Aktionen aufgelegt. Erfreulicherweise lassen sich diese kombinieren, so dass ihr doppelt und dreifach profitieren könnt. An dieser Stelle konzentrieren wir uns auf den Deal rund um das iPhone 14. Wir haben uns die beliebtesten Tarife rausgesucht. Das Ganze gestaltet sich in Kombination mit dem iPhone 14 wie folgt:

In allen genannten Tarifen ist neben den inkludierten Datenvolumen natürlich auch eine Allnet-Flat (Telefon-Flat und SMS-Flat) sowie EU-Roaming enthalten. Wenn ihr uns fragt, so stechen natürlich der GigaMobil M und der GigaMobil Young L mit ihren 200GB Datenvolumen und 200 Euro Startguthaben besonders hervor.

Neben dem iPhone 14 nehmen auch das iPhone 13 sowie das iPhone 13 mini an den Vodafone Black Deals teil. Auch diese Apple Smartphones könnt ihr mit dem GigaMobil M und der GigaMobil Young L kombinieren und auch das Startguthaben wartet auf euch.

200 Euro Startguthaben sichern

Was hat es mit dem Startguthaben auf sich? Aktuell und zeitlich befristet bis einschließlich 31. Januar 2023 erhaltet ihr bis zu 200 Euro Startguthaben in den Tarifen GigaMobil XS bis XL und GigaMobil Young S bis XL, wenn ihr einen neuen Mobilfunk-Tarif abschließt und den Gutscheincode START verwendet.

100 Euro Startguthaben in den Tarifen GigaMobil XS und GigaMobil Young S

150 Euro Startguthaben in den Tarifen GigaMobil S und GigaMobil Young M

200 Euro Startguthaben in den Tarifen GigaMobil M bis XL und GigaMobil Young L bis XL

Ihr erhaltet das Startguthaben ab der 2. Rechnung als Einmalgutschrift auf euer Vodafone Kundenkonto. Bis das Startguthaben aufgebraucht ist, werden die monatlichen Kosten für Deinen GigaMobil- oder GigaMobil Young-Vertrag automatisch mit dem Startguthaben verrechnet.

