Tineco blickt mittlerweile auf ein beachtliches Portfolio an Akku-Staubsauber, Wischsaugern und Co. Im Laufe dieses Jahres haben wir unter anderem den Tineco Pure One S12 für euch getestet. Passend zur Black Friday Woche hat Tineco eine groß angelegte Rabatt-Aktion aufgelegt und seine Produkte deutlich im Preis gesenkt. Der Black Friday steht laut Tineco ganz im Zeichen der Reinlichkeit.

Black Friday Woche: große Rabatte auf Tineco Staubsauger

Auch in diesem Jahr könnt ihreuch im November einige Black Friday Deals sichern. Geschenke, mit denen ihr in Sachen Sauberkeit punkten könnt, bietet der Hersteller Tineco. Bis zum 28. November sind verschiedene Tineco Produkte drastisch im Preis gesenkt. Auf drei Produkte möchten wir näher eingehen, darüberhinaus haben wir noch weiter Tipps für euch, wie ihr bares Geld sparen könnt:

Tineco FLOOR ONE S5: Kabelloser Wischsauger für Hartböden

Mit dem smarten Wischsauger Tineco FLOOR ONE S5 können besonders effektiv Hartböden gereinigt werden, denn Fegen, Wischen und Saugen erfolgen in nur einem Schritt und mit nur einem Gerät. Die smarte iLoop-Sensortechnologie erleichtert die Reinigung durch Erkennung von nassem oder trockenem Schmutz, Staub oder Schutt. Das exklusive Bürstenkopf-Design ermöglicht eine optimierte und streifenfreie Reinigung von Sockeln, Leisten, Ecken, Winkeln und allen schwer erreichbaren Stellen. Dank der großen Behälter für 0,8 Liter Frischwasser und 0,7 Liter Schmutzwasser können mehrere Wohnbereiche am Stück ohne Unterbrechung gereinigt werden. Die smarte iLoop-Anzeige ermöglicht es, die gesamte Reinigung im Blick zu behalten. Der iLoop-Ring auf dem farbigen LED-Display wechselt von Rot auf Blau, sobald der Boden sauber ist.

Anstatt 509 Euro werden aktuell nur 379 Euro fällig. Ihr spart 26 Prozent.

Tineco CARPET ONE: Smartes Polster- und Teppichreinigungsgerät

Der Tineco CARPET ONE schafft es mit seiner leistungsstarken Saugkraft von 1300 W jedem Fleck zu trotzen. Er reinigt Teppiche und entfernt Wasserrückstände mühelos. Darüber hinaus beseitigen seine Borsten tief sitzenden Schmutz, Flecken und Teppichgerüche mit Leichtigkeit. Ausgestattet mit dem intelligenten iLoop-Smartsensor erkennt der CARPET ONE, wie schmutzig der Teppich ist, und wendet automatisch die optimale Saugkraft und den optimalen Wasserfluss für einen intelligenteren und effektiveren Reinigungsprozess an. Mittels der HeatedWash-Technologie wird die Wassertemperatur aufrechterhalten, um auch die hartnäckigsten Flecken zu entfernen. Der Tineco CARPET ONE reinigt mehr als nur Teppiche: Dank eines zusätzlichen Schlauchs und einem Fleckentfernerwerkzeug können auch Polster, Teppichtreppen, Autoinnenräume und andere schwer zugängliche Stellen – selbst hartnäckige Flecken – mühelos gereinigt werden.

Für den Tineco CARPET ONE zahlt ihr im Rahmen der Black Friday Woche nur 374 Euro anstatt 499 Euro (Rabatt: 25 Prozent).

Tineco PURE ONE S15 PET: Effektive Beseitigung von Tierhaaren

Haustierbesitzer, Familien und Freunde mit Fellbesätzen Haustieren kennen die wahrscheinlich unfreiwilligen Hinterlassenschaften nur allzu gut. Natürlich ist von dem ganzen Fell die Rede, das die geliebten Vierbeiner unabsichtlich in der Wohnung oder im Haus verteilen. Der Tineco PURE ONE S15 PET wurde genau für solche Situationen entwickelt, denn durch die speziell entwickelte ZeroTangle Bürste fängt er die Haare ein, ohne sie zu umwickeln. Dadurch ist die Bürste nach getaner Arbeit noch einfacher zu reinigen. Die PureCycloneTechnologie trennt effektiv die Luft vom Staub, um ein Verstopfen des Vorfilters oder einen Verlust der Saugleistung zu vermeiden und so eine starke und unverminderte Saugleistung zu gewährleisten. Der iLoop Smart Sensor des S15 passt dessen Saugleistung automatisch an die erkannte Verschmutzung an, verbessert die Reinigungseffizienz und verlängert die Laufzeit. Für die frei stehende Ladestation wird keine Installation durch zusätzliches Bohren oder ähnliches benötigt.

Für den Tineco PURE ONE S15 PET zahlt ihr aktuell nur 374 Euro anstatt 499 Euro (25 Prozent Rabatt).

Weitere Tineco Deals

