Hier kommt der o2 Black Week Deal für euer Zuhause. Genau genommen, handelt es sich um die beiden HomeSpot-Tarife „o2 my Home S“ und „o2 my Home M“. Mit diesen beiden Tarifen habt ihr im Handumdrehen einen Internet- und Telefon-Anschluss inkl. Festnetzrufnummer. SIM-Karte in den o2 HomeSpot Router einlegen, Gerät mit einer Steckdose verbinden und schon habt ihr schnelles Internet zuhause. Im Rahmen des Deals erhaltet ihr nicht nur einen monatlichen Rabatt, auch die Anschlussgebühr entfällt. Zudem könnt ihr euch drei Freimonate o2 TV + WOW Paket Filme und Serien kostenlos sichern.

o2 Homespot: Rabatt-Aktion zum Black Friday

Auf verschiedene o2 Aktionen zum Black Friday haben wir euch bereits aufmerksam gemacht. So gibt es nicht nur 100 Euro Wechselbonus für alle Postpaid-Tarife und eine Anschlusspreisbefreiung in vielen Tarifen auch bei den o2 HomeSpot-Tarifen „o2 my Home S“ und o2 my Home M“ wurde der Rotstift angesetzt. Blicken wir etwas detaillierter auf die beiden HomeSpot-Tarife:

o2 my Home M

unbegrenztes Datenvolumen

Surfen mit 4G LTE / 5G

bis zu 100MB/s

Telefon-Flat in das gesamte deutsche Mobilfunknetz und Festnetz

inkl. Festnetzrufnummer

-> Hier geht es zum o2 my Home M

o2 my Home S

unbegrenztes Datenvolumen

Surfen mit 4G LTE / 5G

bis zu 50MB/s

Telefon-Flat in das gesamte deutsche Mobilfunknetz und Festnetz

inkl. Festnetzrufnummer

-> Hier geht es zum o2 my Home S

Die Vorteile von o2 HomeSpot liegen auf der Hand. Ihr seid unabhängig von einem DSL-, Kabel oder FTTH-Anschluss. Mit o2 müsst ihr euch nicht den Kopf über die richtige Technologie zerbrechen. Die Installation ist kinderleicht und erfolgt ohne Techniker. Einfach SIM-Karte einlegen, Router ans Stromnetz anschließen und direkt lossurfen. In unseren Augen ist der o2 HomeSpot eine gute Wahl für Singles und Paare bzw. kleinere Haushalte mit bis zu 2 Personen.

Jetzt o2 Homespot sichern

Sparfüchse aufgepasst. Zur Black Week hat o2 einen spannenden HomeSpot-Deal aufgelegt. Für Homespot in den Tarifen o2 my Home S und o2 my Home M gibt es für die ersten 12 Monate 5€ Rabatt auf die Grundgebühr. Zusätzlich entfällt die Grundgebühr in Höhe von 49,99 Euro. Darüberhinaus könnt ihr euch drei Freimonate o2 TV + WOW Paket Filme und Serien sichern.

-> Hier könnt ihr euch o2 HomeSpot mit Black Friday Rabatt sichern