Pünktlich zur Vorweihnachtszeit hat der Lautsprecher-Hersteller Sonos eine groß angelegte Rabatt-Aktion gestartet. Ab sofort und nur bis zum 28. November gibt es wieder spannende Rabatte auf das Sonos Speaker-Sortiment. Unter anderem erhaltet ihr satte 200 Euro Rabatt auf Sonos Arc.

Sonos: große Rabatt-Aktion gestartet

Sollte ihr darüber nachdenken, in der Vorweihnachtszeit einen oder mehrere Sonos Lautsprecher zu kaufen, so können wir euch nur dazu raten, die aktuelle Rabatt-Aktion in Anspruch zu nehmen. Ab sofort und bis zum 28. November gibt es mindestens 20 Pozent Rabatt auf ausgewählte Sonos Speaker.

Die Angebote im Detail (18. November bis 28. November):

Exklusiv nur 28. November:

20 Prozent Rabatt auf Sonos Move (Angebotspreis: 319 Euro) den portablen und robusten Speaker, der für beeindruckenden Klang in- und außerhalb der eigenen vier Wände sorgt.

-> Hier geht es direkt zu den Sonos-Deals