Obwohl es noch etwa 10 Monate dauert, bis Apple die iPhone 15 Serie vorstellt, hat die Gerüchteküche schon eine relativ detaillierte Vorstellung der neuen Generation. So berichtet beispielsweise Vollzeit-Leaker @ShrimpApplePro, dass das iPhone 15 angeblich ein Titan-Gehäuse mit abgerundeten Rückkanten bieten wird.

Laut @ShrimpApplePro erhält das iPhone 15 ein Gehäuse mit einem runden Übergang zur Rückseite, um einen neuen Rand zu schaffen, ähnlich wie die unteren Kanten am Gehäuse der neuesten MacBook Pro Modelle.

Trotz einer Umstellung auf Titan-Material wird das iPhone 15 „immer noch ein Glas auf der Rückseite haben“, behauptet der Leaker, der in der Vergangenheit schon des Öfteren ins Schwarze getroffen hat. @ShrimpApplePro weist jedoch darauf hin, dass die Informationen „noch sehr früh sind, um sie so zu nehmen, wie sie sind.“ Sprich, Apple kann sich noch umentscheiden.

Still have a back glass btw

Personally i think this design will create a really beautiful edge transition from the back to the camera bump https://t.co/VcXQaI4MDx

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) November 21, 2022