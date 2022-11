Wie The Verge berichtet, bereitet Sonos eine Reihe neuer Premium-Heimlautsprecher für die Veröffentlichung vor. Aber das ist für das Unternehmen ein vertrautes Terrain. Wie sich herausstellt, hat Sonos auch mehrere neue Produktkategorien im Auge. Vier davon, um genau zu sein. Mit dabei soll auch der erste Kopfhörer des Unternehmens sein.

Bringt Sonos einen AirPods Max-Konkurrenten?

Wie Sonos-CEO Patrick Spence im Zuge des vergangenen Earnings Calls von Sonos angedeutet hat, wird es in Zukunft neue Sonos-Produkte geben, die in vier neuen Kategorien angesiedelt sind, von denen eine im Geschäftsjahr ’23 angekündigt werden soll.

„Wir haben bewiesen, dass wir Anteile gewinnen, wenn wir in eine neue Kategorie einsteigen“, sagte er und betonte, dass neue Kategorien dazu beitragen werden, das Geschäft von Sonos langfristig zu diversifizieren.

Spence gab keine Hinweise darauf, um welche Kategorien es sich handeln könnte. Ausgehend von der Gerüchteküche und den Stellenausschreibungen von Sonos von Anfang des Jahres gibt es jedoch einige Möglichkeiten. Die wahrscheinlichste Möglichkeit ist, dass Sonos endlich seine seit langem gemunkelten kabellosen Kopfhörer auf den Markt bringen wird.

Dieses Produkt ist in den letzten Jahren in Patentanmeldungen aufgetaucht. Vermutlich würden die Kopfhörer unter der Marke Sonos eine hohe Audioqualität bieten und eine einzigartige Integration mit den Lautsprechern und dem gesamten Heim-Audiosystem des Unternehmens ermöglichen. Sonos hat mehr als ein Startup-Unternehmen übernommen, das zur Entwicklung von kabellosen Kopfhörern beitragen könnte. Mit dabei: T2 Software, ein Unternehmen, das sich auf den Bluetooth LE Audio-Standard und den damit verbundenen LC3-Codec konzentriert hat.

Zudem gab Anfang des Jahres Sonos die Übernahme des niederländischen Unternehmens Mayht bekannt und bescheinigte dem Startup, „einen neuen, revolutionären Ansatz für Audio-Wandler entwickelt zu haben“. Sonos fügte hinzu: „Mayht hat sie neu entwickelt, um kleinere und leichtere Formfaktoren zu ermöglichen und gleichzeitig einen außergewöhnlichen Klang zu erzeugen.“

Die Technologie würde sich für einen Kopfhörer anbieten, um das Ziel eines Premium-Geräts in der Produktkategorie erfüllen zu können, in der auch Apple mit den AirPods Max vertreten ist. Der erste Sonos-Kopfhörer könnte bereits im nächsten Jahr vorgestellt werden.

Weitere neue Produkte von Sonos

Aber was ist mit den anderen Kategorien? Halbwegs konkrete Gerüchte beziehen sich auf einen neuen Premium-Lautsprecher, der den Codenamen „Optimo 2“ trägt, der immersiven Dolby-Atmos-Sound in mehrere Richtungen liefern soll. Hierbei könnte ebenfalls die Technologie von Mayht eingesetzt werden.

Eine weitere Möglichkeit wäre, dass Sonos in den Bereich der Video-Streaming-Geräte vordringt, um sein breites Netz an unterstützten Audio-Streaming-Diensten zu ergänzen. Ansonsten werden wir uns überraschen lassen müssen, was Sonos hinter verschlossenen Türen noch entwickelt – es ist offensichtlich viel geplant. Die Planung kann sich jedoch noch ändern:

„Wenn wir unsere Ziele im Geschäftsjahr ’23 nicht erreichen, werden wir nicht zögern, uns an das Umfeld anzupassen, unsere Schlüsselinitiativen zu priorisieren und die Rentabilität unseres Unternehmens zu schützen“, warnte Spence.

Laut Spence plant Sonos, im Geschäftsjahr 2023 „mindestens zwei“ neue Produkte auf den Markt zu bringen.