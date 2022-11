Auf Apple TV+ tummeln sich mittlerweile zahlreiche Serien und Filme, die sich in erster Linie an das jüngere Publikum richten. So hatte Apple unter anderem vor wenigen Wochen zahlreiche neue Inhalte angekündigt, die im Laufe dieses Jahres auf Apple TV+ starten. Eine dieser neue Serien ist „Central Park – Staffel 3“. Diese bewirbt Apple nun mit einem begleitenden Video auf YouTube.

Apple TV+: Central Park — “Enough is Enough“ Lyric Video

Ende Oktober startet die dritte Staffel zu „Central Park“ auf Apple TV+. Um ein wenig die Werbetrommel für die Kinder- und Familienserie zu rühren, hat Apple TV+ nun den Clip Central Park — “Enough is Enough“ Lyric Video veröffentlicht. Kristen Bell spielt diese kraftvolle Melodie „Enough is Enough“, geschrieben von Sara Bareilles.

Bei Central Park handelt es sich um eine animierte Musikkomödie um das ausgefallene Leben von Owen Tillerman und seiner Familie. In der dritten Staffel von „Central Park“, während Bitsy ihr unermüdliches Bestreben fortsetzt, den Park zu kaufen, startet Owen eine neue Werbekampagne, um mehr Menschen dazu zu bringen, sich in ihn zu verlieben, und Paige ist beschäftigter als je zuvor, als sie ihren ersten Bücher-Deal landet.