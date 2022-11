Die iCloud-Software von Apple für Windows bereitet einigen Nutzern anscheinend ernsthafte Probleme. Laut einer Reihe von Online-Beschwerden von Nutzern beschädigt iCloud für Windows bestimmte Videos. Es gibt auch Berichte, dass Inhalte von Fremden in der iCloud-Mediathek der Windows-Nutzer auftauchen.

Probleme beim Video-Sync

MacRumors hat einige der Beschwerden zusammengetragen. Einem betroffenen Nutzer zufolge werden Videos, die mit den Modellen iPhone 13 Pro und iPhone 14 Pro aufgenommen wurden, nicht richtig mit iCloud für Windows synchronisiert. Wenn bestimmte Videos aufgenommen und mit iCloud für Windows synchronisiert werden, werden sie „schwarz mit Scanlines, so dass die Videos nicht mehr angeschaut werden können.“

Noch problematischer ist, dass einige wenige Nutzer angeblich Fotos und Videos sehen, die nicht zu ihnen gehören. Diese Dateien scheinen ebenfalls beschädigt zu sein. MacRumors-Leser sleeping_ghost erklärt:

„iCloud für Windows beschädigt Videos, die mit einem iPhone 14 pro max aufgenommen wurden, was zu schwarzen Videos mit Scanlines führt. In seltenen Fällen werden Standbilder aus unbekannten Quellen, möglicherweise aus anderen iCloud-Konten, in die Videos eingefügt. Mir wurden Fotos von Familien anderer Leute gezeigt, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, Fußballspiele und andere zufällige Fotos. Das ist natürlich äußerst besorgniserregend und gibt mir nicht gerade ein sicheres Gefühl bei der Verwendung von iCloud.“

Es ist nicht nachzuvollziehen, ob es sich bei den Bildern tatsächlich um Inhalte von anderen iCloud-Nutzern handelt, aber es wäre möglich. Aus dem zugehörigen Thread geht hervor, dass auch andere Nutzer zufällige Fotoinhalte in der iCloud Windows-App von anderen Personen gesehen haben. Auf dem Mac ist das Problem bisher nicht aufgetreten.

Genauere Informationen über diese Probleme sind derzeit noch nicht bekannt. Der Übeltäter ist anscheinend die Weitergabe bestimmter Dateitypen zwischen dem iPhone und der iCloud-Wiedergabe unter Windows. Womöglich versucht der Client Inhalte eines anderen Nutzer-Accounts zu laden und kann diese aufgrund des fehlenden Schlüssels nicht sauber decodieren. Das Verhalten hört sich nach einem serverseitigen Problem auf der Seite von Apple an, und nicht auf der Seite von Microsoft. Mehrere Personen geben an, den Fehler Apple gemeldet zu haben, so dass das Unternehmen wahrscheinlich bereits an der Behebung arbeitet.