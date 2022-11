Mondo – ein Unternehmen für „Sammelleidenschaft“ – hat einen exklusiven Vinyl-Soundtrack für die erste Staffel der Apple TV+ Original-Serie Severance angekündigt. Es gibt zwei Versionen des Vinyls mit unterschiedlichem Artwork, Verpackung und Merchandise. Beide Varianten gehen Mitte dieser Woche in den Handel.

Exklusiver Vinyl-Soundtrack für „Severance“

Die erste Vinyl-Version hört auf den Namen „Innie Edition„. Dieser wird zu einem Preis von 60 Dollar angeboten und enthält den Soundtrack der ersten Staffel von Theodore Shapiro und Artwork von Greg Ruth. Das Ganze ist auf 5.000 Stück begrenzt und auf schwarzem Vinyl gepresst. Die Vinyl wird in einer Mappe aufbewahrt, die so aussieht, als würden die Innies sie in der Show tragen.

Zudem enthält die Innie Edition eine Music Dance Experience-Karte, eine Rekord-Sicherheitskarte, ein Eagan-Bingo-Blatt, vier Charakterkarten, eine versteckte Karte des abgetrennten Bodens und eine Lumon-Disco-Tasche.

Die zweite Version wird als „Outie Edition“ bezeichnet, kostet 35 Dollar und stellt eine abgespeckt Version ohne das zusätzliche Merchandise dar und ist auf weißem Vinyl gepresst. Enthalten sind der Soundtrack der ersten Staffel von Theodore Shapiro und das Artwork von Greg Ruth. Beide Versionen des Soundtracks der ersten Staffel von Severance werden ab Mittwoch Mondos Plattenladen-Website zum Verkauf angeboten.