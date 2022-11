Im Rahmen der Amazon Black Friday Woche wurde AirBell drastisch im Preis gesenkt. Ihr erhaltet die Fahrradklingel für Apple AirTag mit 30 Prozent Rabatt. Mit AirBell erhaltet ihr eine komfortable Möglichkeit, um euer Fahrrad mit einem AirTag zu versehen.

AirBell: Fahrradklingel für Apple AirTag mit Black Friday Rabatt

Vielleicht erinnert ihr euch? Im Herbst letzten Jahres haben wir euch AirTag Fahrradhalterung von GRAPID vorgestellt und getestet. Diese lässt sich im Bereich der Trinkflaschenhalterung installieren.

Am heutigen Tag möchten wir euch auf AirBell und somit eine Fahrradklingel mit AirTag-Aufnahme hinweisen. AirBell stammt übrigens vom selben Hersteller, wie die Elephant Card. AirBell gibt es in zwei unterschiedlichen Größen. Der Unterschied liegt in der Kompatibilität zu unterschiedlichen Lenkergrößen. Es gibt AirBell in der 22,2mm und 31,1mm Variante. So möchte der Hersteller sicherstellen, dass AirBell grundsätzlich mit Stadträdern, E-Bikes, Mountainbikes, Lastenrädern, Rennräder und Gravel Bikes kompatibel ist. Den AirTag könnt ihr komfortabel in der Klingel verstecken und euer Fahrrad im Fall X idealerweise wiederfinden.

Normalerweise kostet AirBell 24,99 Euro. Rahmen der Black Friday Woche erhaltet ihr die 22,2mm Variante für 16,97 Euro (32 Prozent Rabatt) und die 31,8mm Variante für 17,39 Euro (30 Prozent Rabatt).

