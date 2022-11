Apple könnte das erste Unternehmen sein, das die Geschichte des Zusammenbruchs von Sam Bankman-Fried und seinem Kryptounternehmen FTX in einen Spielfilm verwandelt. So soll sich Apple laut Deadline im Bieterwettstreit um die Verfilmungsrechte von Michael Lewis‘ nächstem Buch so gut wie durchgesetzt haben. Das Werk behandelt den Aufstieg und Fall des ehemaligen CEO Bankman-Fried.

Apple TV+ widmet sich dem Fall von FTX

Michael Lewis hat bereits eine Reihe von erfolgreichen Büchern verfasst, von denen schon viele verfilmt worden sind: Moneyball, The Blind Side und The Big Short. Lewis hat die letzten sechs Monate damit verbracht, für seine Recherche jeden Schritt von Bankman-Fried zu verfolgen, wodurch der Autor den Zusammenbruch von Bankman-Frieds Krypto-Imperium FTX aus nächster Nähe miterleben konnte.

Bankman-Fried war der CEO der Kryptowährungsbörse FTX, die in den letzten Wochen zusammenbrach, als sich herausstellte, dass sie nicht annähernd liquide genug war. Somit ist Bankman-Fried, dem einst ein Vermögen von fast 30 Milliarden US-Dollar nachgesagt wurde, ebenfalls in Ungnade gefallen. Lewis‘ Buch wird versuchen zu erklären, was in der Firma und bei Bankman-Fried vor sich ging, der gezwungen war, mit den Folgen umzugehen.

Die Streaming-Rechte an Lewis‘ kommendem Buch sind sehr begehrt. Der Wert des Deals soll sich im „mittleren siebenstelligen Bereich“ bewegen, berichtet Deadline. Apple soll hierbei der wahrscheinlichste Partner sein und „kurz vor einem Deal“ stehen. Apple hat sich Berichten zufolge gegen die „beträchtliche Konkurrenz“ von Amazon sowie Netflix durchgesetzt und kann somit die Geschichte rund um die FTX-Pleite in einen Spielfilm verwandeln.

Es gibt natürlich derzeit einige Projekte, die sich auf FTX und Bankman-Fried konzentrieren, aber dass Lewis‘ Name mit dieser Verfilmung verbunden ist, macht es im Moment zu einem der vielversprechendsten Projekte zum Thema.