Normalerweise machen wir euch immer freitags auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+ aufmerksam. In dieser Woche läuft es etwas anders. In den USA steht das lange Thanksgiving-Wochenende bevor und so haben sich die Apple-Manager dazu entschlossen, bereits am heutigen Mittwoch die neue Thriller-Serie „Echo 3“ ins Rennen zu schicken.

„Echo 3“ ist auf Apple TV+ gestartet

Interesse an Thriller-Serien? Dann gebt „Echo 3“ eine Chance. „Echo 3“ spielt in Südamerika und folgt Amber Chesborough (Collins), einer brillanten jungen Wissenschaftlerin, die das emotionale Herz einer kleinen amerikanischen Familie ist. Als Amber an der Grenze zwischen Kolumbien und Venezuela verschwindet, versuchen ihr Bruder Bambi (Evans) und ihr Ehemann Prince (Huisman) – zwei Männer mit großer militärischer Erfahrung – Amber wiederzufinden. An ihrem Ziel angekommen, finden sie einen unerwarteten Krieg vor.

Ab sofort stehen die ersten drei Episoden auf Apple TV+ bereit. Bis zum 13. Januar 2023 erwarte euch immer freitags neue Folgen. zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.