Apple TV+ sollte schon immer eine Streaming-Plattform sein, die sich auf Original-Inhalte konzentriert, darauf hatte Apple schon oft hingewiesen. Jetzt scheint das Unternehmen zumindest in den USA seine Strategie anzupassen. So macht TechRadar darauf aufmerksam, dass Apple immer mehr Katalog-Titel lizenziert, die in das Programm aufgenommen werden.

Apple TV+ erhält mehr Filme, die nicht von Apple stammen

Wie TechRadar berichtet, hat Apple TV+ in den USA seinen Katalog um eine Reihe von lizenzierten Filmen erweitert, die nicht dem Unternehmen gehören. Zu den verfügbaren Bonusinhalten von Drittanbietern gehören Filme wie „Semi-Pro“, „Old School“ und „Van Wilder“. Dem Bericht zufolge gibt es in den USA mehr als 20 lizenzierte Filme auf Apple TV+. Zumindest im Moment bietet Apple den Backkatalog anscheinend noch nicht in anderen Ländern an.

Bereits im September fügte das Unternehmen fünf klassische Sidney Poitier Filme zu Apple TV+ hinzu, um die Premiere eines Original Apple Dokumentarfilms zu feiern, der sich Sidney widmet. Anfang dieses Monats startete das Unternehmen eine ähnliche Aktion, indem es für eine begrenzte Zeit eine Sammlung von Jennifer Lawrence-Filmen auf Apple TV+ anbot, da die Schauspielerin die Hauptrolle in dem Apple Original Film „Causeway“ spielt.

Die meisten der lizenzierten Filme, die zu Apple TV+ hinzugefügt werden, sind nur für eine begrenzte Zeit auf der Plattform verfügbar. Einige von ihnen werden nach dem 30. November wieder entfernt. Dennoch ist es interessant zu sehen, dass Apple versucht, die Lücke zu den Mitbewerbern mit einem rotierenden Backkatalog zu schließen.