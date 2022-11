Wenn der Personalausweis oder Reisepass erneuert bzw. beantragt werden muss, stehen in der Regel gleich zwei Behördengänge an: einmal zur Beantragung und einmal zur Abholung des Ausweisdokuments. Zumindest den zweiten Weg können wir uns voraussichtlich bald sparen. So laufen laut der Tagesschau die Vorbereitungen für einen Direktversand der Dokumente.

Ausweisdokumente per Direktversand statt Abholtermin

Da die Bundesregierung ihrem Digitalisierungsversprechen noch deutlich hinterherhinkt, liegt ein digitaler Personalausweis auf dem iPhone oder anderen Geräten noch in weiter Ferne – und daran wird sich so schnell auch nichts ändern. Doch es gibt noch andere Möglichkeiten, Bürger und Verwaltung zu entlasten.

Es wird nun schon länger von mehreren Stellen gefordert, dass die Bundesdruckerei Ausweisdokumente direkt an die Bürger versendet. Bisher müssen Bürger für einen Personalausweis oder ein anderes Ausweisdokument zweimal zu ihrem kommunalen Amt. Einmal, um das Dokument zu beantragen und ein weiteres Mal, um es abzuholen. Das soll sich ändern. So plant das Bundesinnenministerium, den Bürgern die Möglichkeit eines Direktversands anzubieten. Die Möglichkeit wäre optional, wer weiterhin vor Ort seine Dokumente abholen möchte, soll dies weiterhin so handhaben können.

Ab wann die Option zum privaten Postversand umgesetzt wird, ist jedoch noch offen. In dem Zusammenhang wird auf ein „komplexes Vorhaben“ verwiesen, das Zeit benötigt. Die hierfür erforderlichen technischen wie auch rechtlichen Änderungen sind in der Erarbeitung. Die größte Umstellung wäre bei der Bundesdruckerei vorzunehmen.