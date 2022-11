Apple arbeitet mit einer Vielzahl von Zulieferern zusammen, um Millionen von iPhones, iPads und anderen Produkten herzustellen. Dabei legt das Unternehmen großen Wert auf Diversität in seiner Zulieferkette, um bestmöglich unabhängig zu sein. Doch im Bereich der OLED-Displays nimmt Samsung den Großteil der Bestellungen entgegen, und daran wird sich laut The Elec vorerst auch nichts ändern.

Samsung ist Apples größter OLED-Lieferant

The Elec zufolge wird Samsung Display bis Ende des Jahres voraussichtlich 70 Prozent der von Apple für die iPhone 14 Modelle verwendeten OLED-Panels liefern. In dem Bericht heißt es, dass Apple mehr als 120 Millionen OLED-Panels für das iPhone 14 bestellt hat. Davon soll Samsung 80 Millionen OLED-Displays an Apple liefern. Zu den anderen OLED-Lieferanten von Apple gehören LG Display und BOE, die 20 Millionen bzw. 6 Millionen Einheiten liefern sollen.

Samsung hat einen klaren Vorteil gegenüber seinen Konkurrenten. Während LG nur LTPS-Displays für das iPhone 14 und LTPO für das iPhone 14 Pro Max liefert, kümmert sich BOE nur um LTPS-Displays für das reguläre iPhone 14. Samsung hingegen liefert Panels für alle iPhone 14 Modelle. The Elec erwähnt auch, dass von den 80 Millionen Einheiten, die Samsung ausliefert, mindestens 60 Millionen für die High-End-Modelle iPhone 14 Pro und 14 Pro Max bestimmt sein werden.

Nicht nur die vielseitige Produktpalette von Samsung macht das südkoreanische Unternehmen zu Apples erste Wahl, auch die Zuverlässigkeit ist bei Samsung besser als bei der Konkurrenz. Ginge es nach Apple, würde LG schon längst eine wichtigere Rolle in der Zulieferkette spielen. Mit einer beachtlichen Investition von Apple in LGs Produktionsanlagen sollte der Zulieferer gestärkt werden und bei der Gelegenheit vermutlich auch als ein Druckmittel für die Verhandlungen mit Samsung dienen. Doch Herstellungsprobleme haben anscheinend dafür gesorgt, dass LG noch keinen höheren Stand in der Zulieferkette eingenommen hat.

Obwohl Apple erst vor Kurzem das iPhone 14 veröffentlicht hat, arbeitet das Unternehmen bereits an der nächsten Generation seines Smartphones, das ebenfalls OLED-Displays verwenden soll. Jüngsten Berichten zufolge plant Apple darüber hinaus die Einführung eines neuen iPhone SE im Jahr 2024. Neben einem neuen Design könnte es auch mit einem 6,1 Zoll OLED-Display ausgestattet sein. Weitere Gerüchte deuten zudem darauf hin, dass 2024 neue iPad-Modelle mit einem OLED-Display auf den Markt kommen. Auch hier soll Samsung hoch im Kurs stehen und bereits eine neue Produktionslinie einplanen.