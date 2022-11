Heute haben wir ein etwas anderes Übernahmegerücht aus der Technik-Welt. So soll Apple angeblich an dem Kauf von Manchester United interessiert sein. Wie die britische Boulevardzeitung Daily Star berichtet, erwägt das Unternehmen ein Angebot in Höhe von knapp sieben Milliarden Euro (5,8 Milliarden Pfund) für den Premier-League-Verein vorzulegen.

Manchester United Eigentümer ziehen Verkauf in Erwägung

Apple-CEO Tim Cook soll laut dem Bericht sehr daran interessiert sein, die Möglichkeiten rund um den Kauf von Manchester United auszuloten. Was sich noch sehr vage anhört, nimmt jedoch immer größere Kreise. So hat die Eigentümer-Familie Glazer bereits verkünden lassen, dass man über einen Verkauf von Manchester United nachdenkt.

Das in Kalifornien ansässige Technologieunternehmen war noch nie Eigentümer eines großen Sportteams, aber die kommerziellen Möglichkeiten, die Manchester United bietet, sollen ein Hauptgrund für Cooks Interesse sein. Ein möglicher Deal wäre wahrscheinlich die teuerste Übernahme eines Fußballvereins in der Geschichte und würde die 4,25 Milliarden Pfund übertreffen, die ein Konsortium unter der Leitung von Todd Boehly Anfang des Jahres für Chelsea bezahlt hat.

Ein großes Problem für denjenigen, der Manchester United kauft, ist das Old Trafford, das legendäre Stadion des Vereins. Das Stadion muss seit langem modernisiert werden, um mit den größten Vereinen der Welt konkurrieren zu können. Es wird angenommen, dass der Ausbau des Stadions etwa 1,5 Milliarden Pfund kosten wird.

Es bleibt abzuwarten, wie sich das jüngste Gerücht rund um den Kauf von Manchester United entwickelt und welche Rolle Apple dabei spielen wird. Cook wäre nur der neueste Kandidat in einer Reihe hochkarätiger Persönlichkeiten, die ihr Interesse an der Leitung des Old Trafford bekundet haben. Beispielsweise hat auch UFC-Star Conor McGregor seinen Hut in den Ring geworfen, nachdem er bereits letztes Jahr sein Interesse an einer Übernahme des Clubs bekundet hatte.