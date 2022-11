Mit dem Black Friday erreichen wir nun den Rabatt-Höhepunkt im Vorfeld des Weihnachtsfestes. Der VPN-Anbieter PureVPN ist natürlich mit von der Partie und hat seinen Deal des Jahres aufgelegt. Ihr erhaltet satte 88 Prozent Rabatt + 10 Prozent Extra-Rabatt mit dem Code Macerkopf10 und zahlt monatlich nur 1,27, wenn ihr euch für den 5-Jahresplan entschiedet. Fünf Jahre klingt erst einmal nach einem langen Zeitraum. Wenn man sich allerdings überlegt, dass man sich für fünf Jahre einen VPN-Service zu einem heißen Preis sichern kann, so wird das Angebot umso attraktiver. Während der Laufzeit von 60 Monaten zahlt ihr insgesamt nur 76,45 Euro.

Für fünf Jahre ist dies ein ziemlich niedriger Preis, bei dem ihr kein echtes Risiko eingeht. Wenn ihr euch jetzt für PurVPN entscheidet, habt ihr erst einmal für mehrere Jahre Ruhe und müsst nicht dem nächsten Deal hinterher jagen. Solltet ihr trotzdem merken, dass PureVPN euren Ansprüchen nicht genügt, so könnt ihr von der 31 Tage Geld-zurück-Garantie Gebrauch machen.

Black Friday: PureVPN zum Tiefstpreis

Zahlreiche Unternehmen nutzen den Black Friday, um ihre Highlight-Deals aufzulegen. Auch PureVPN ist mit von der Partie und hat ein verdammt heißes Paket geschnürt. In der Vergangenheit sind wir bereits das ein oder andere Mal auf PureVPN eingegangen, so dass wir euch an dieser Stelle kurz und knapp noch einmal auf die Vorteile des Anbieters aufmerksam machen.

Ein VPN-Service macht in unserem Augen in jedem Fall Sinn, um sicher und anonym in Internet unterwegs zu sein. Mit PureVPN kann euer Datenverkehr von außen nicht eingesehen werden. Ein weiteres Vorteil ist, dass ihr mit einem VPN unsichere öffentliche WLANs (z.B. Am Flughafen oder Bahnhof) „umgehen“ könnt. Spannend ist auch die Möglichkeit, dass ihr über einen VPN auf ausländische Streaming-Dienste zugreifen könnt. Dazu gehört es auch, dass ihr im Urlaub oder bei einer Auslandsreise hiesige Streaming-Dienste nutzen könnt.

Warum PureVPN?

Globales Netzwerk von Servern auf 6 Kontinenten

6.500 Server in 78 Länder

Kostenlose App für iOS, iPadOS, macOS, Windows, Playstation, Xbox und mehr

256-Bit Verschlüsselung

Internet Kill Switch

Maskierung von IPAdressen

Ultraschnelle Geschwindigkeit (alle Server unterstützen eine 10Gbit Verbindungsgeschwindigkeit)

Bis zu 10-facher Multilogin

No Log Policy

Live-Chat-Support rund um die Uhr

31 Tage Geld-zurück-Garantie

Black Friday: 88 Prozent auf PureVPN (+10% Extra)

PureVPN bietet euch verschiedene Pläne an. In unseren Augen besitzt der 5-Jahresplan „ohne wenn und aber“ das beste Preis-/Leistungsverhältnis. Ihr zahlt monatlich nur 1,27 Euro. Auf die Laufzeit von 60 Monaten werden nur 76,45 Euro fällig. Mit einem verhältnismäßig kleinen Beitrag könnt ihr den VPN-Service für fünf Jahre sichern. Am Besten ihr testet den VPN-Service selbst einmal aus und lasst euch überzeugen. Nutzt den Gutscheincode Macerkopf10 während des Bestellprozesses.

Sollte euch der reine VPN-Dienst nicht ausreichen, so könnt ihr während des Bestellprozesses die Addons „PureKeep“, „PurePrivacy“ und „PureEncrypt“ für kleines Geld dazubuchen. Damit erhaltet ihr optional einen Passwortmanager, eine Datenschutzüberwachung für eure Social Media Kanäle sowie eine Verschlüsselungstool für Fotos, Videos etc. in der Cloud.

