Einem neuen Gerücht zufolge hatte Apple eine günstige Version des Apple Pencil geplant, der nicht nur mit dem iPad, sondern auch mit dem iPhone 14 kompatibel sein sollte. Einem Beitrag auf Weibo zufolge hat Apple die Pläne für die neue 50-Dollar-Version des Apple Pencil jedoch in letzter Minute verworfen, obwohl dieser für eine Veröffentlichung in diesem Jahr bereits in die Massenproduktion gegangen war.

Apple Pencil für das iPhone und iPad

Das Gerücht, welches von dem bekannten Leaker Duan Rui entdeckt wurde, stammt ursprünglich von einer Quelle mit einer geringen Erfolgsbilanz und sollte daher mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden. Trotzdem sind die Behauptungen interessant, da sie nicht das erste Mal aufkommen.

Die Quelle gibt an, dass Apple einen neuen Apple Pencil mit dem Codenamen „Marker“ in Arbeit hatte, den das Unternehmen auf seinem September-Event vorstellen wollte. Berichten zufolge strebte Apple einen Preis von etwa 50 Dollar für dieses Zubehör an, womit es deutlich billiger als der Apple Pencil der ersten und zweiten Generation ausgefallen wäre.

Angesichts des niedrigeren Preises gab es angeblich ein paar Kompromisse. So verfügt dieser Apple Pencil offenbar weder über eine Drucksensortechnologie noch über einen Akku. Anstelle einer wiederaufladbaren Batterie hat Apple offenbar einen Chip entwickelt, der den Stift über den Bildschirm mit Strom versorgt. Dies ist vergleichbar mit dem, was Samsung mit seinem S-Pen-Stift gemacht hat. Interessant ist auch, dass der neue Apple Pencil mit dem iPhone funktionieren sollte. Das ist eine Idee, die Apple in der Vergangenheit mehrfach zurückgewiesen hatte, jedoch in der Gerüchteküche des Öfteren diskutiert wurde.

Es ist nicht bekannt, warum Apple die Pläne für die gemutmaßte „Marker“-Version des Apple Pencil verworfen hat, aber die Entscheidung wurde angeblich in letzter Minute getroffen. Dem Gerücht zufolge hatte Apple bereits über 1 Million Einheiten hergestellt, was keine unbedeutende Menge für ein Zubehörteil ist, das wahrscheinlich eine Nische gewesen wäre.

Wenn Apple tatsächlich den neuen Stift geplant hatte, würde es zumindest die Adapter-Misere beim iPad erklären. So würde der billigere Apple Pencil vor allem beim aktuellen iPad der 10. Generation sinnvoll sein. Apple hat viel Kritik einstecken müssen, weil das iPad 10 zwar über einen USB-C-Anschluss verfügt, aber trotzdem nur mit dem Lightning Apple Pencil kompatibel ist. Das bedeutet, dass man einen Adapter verwenden muss, wenn man den Apple Pencil am iPad 10 aufladen oder diesen koppeln möchte.