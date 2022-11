Apple Zulieferer Cirrus Logic hat vage Hinweise darauf gegeben, dass Apple beim iPhone 15 Pro im kommenden Jahr auf klassische Knöpfe verzichten und stattdessen auf Buttons mit haptischem Feedback setzen wird.

iPhone 15 Pro anscheinend ohne physische Tasten

Die iPhone 14 Familie ist seit ca. zwei Monaten auf dem Markt. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass Apple in rund zehn Monaten die neuen iPhone 15 Modelle ankündigen wird. Hinter den Kulissen dürften die meisten Weichen für die 2023er Modelle bereits gestellt worden sein.

Im vergangenen Monat tauchte das Gerücht auf, dass Apple beim iPhone 15 Pro auf physische Tasten verzichten wird. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das iPhone 7. Beim damaligen iPhone-Modell ersetzte Apple den physischen Homebutton, der sich minimal ins Gerät hineindrücken ließ, durch einen berührungsempfindlichen Homebutton. Berührte der Anwender den Homebutton, so gab die Taptic Engine des Gerätes eine leichte Vibration ab und man erhielt das Gefühl, dass man den Button gedrückt hat. Tatsächlich bewegte sich der Button allerdings nicht und so könnten Beschädigungen durch mechanische Defekte Beseitigt werden.

Nun gibt es erneut Indizien dafür, dass Apple tatsächlich beim iPhone 15 Pro auf klassische Buttons verzichtet. In einem Brief an die Aktionäre in diesem Monat sagte das in Texas ansässige Halbleiterunternehmen Cirrus Logic, dass es weiterhin „mit einem strategischen Kunden zusammenarbeitet“ und erwartet, „nächstes Jahr eine neue HPMS-Komponente in Smartphones auf den Markt zu bringen“. Bei HPMS handelt es sich um Hochleistungs-Mixed-Signal-Chips von Cirrus Logic, die haptische Treiber für die Taptic Engine in iPhones enthalten. In Rahmen einer Telefonkonferenz konkretisierte John Forsyth, CEO von Cirrus Logic, den Zeitrahmen der Einführung dieser Komponenten auf das zweite Halbjahr 2023. Diese würde wiederum mit der prognostizierten Vorstellung der iPhone 15 (Pro) Modelle zusammenpassen.

In einer Investoreneinschätzung gaben die Barclays-Analysten Blayne Curtis und Tom O’Malley laut Macrumors zu verstehen, dass die neue Komponente, die Cirrus Logic erwähnte, höchstwahrscheinlich Teil zusätzlicher Taptic Engine für die haptischen Tasten der iPhone 15 Pro-Modelle sein wird.