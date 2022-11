In den letzten Monaten wurde mehrfach berichtet, dass Apple am Erwerb der Rechte für die Übertragung von NFL-Spielen interessiert ist und hierfür sogar als Favorit gilt. Obwohl die NFL angedeutet hatte, dass man einen Abschluss für das Sunday Ticket-Paket bis zum Herbst dieses Jahres erwartet, zieht sich die Entscheidung weiter in die Länge.

NFL Sunday Ticket-Deal lässt weiter auf sich warten

Das neueste Update zum Stand der Dinge kommt von der New York Times. Die Zeitung berichtet, dass sich die Verhandlungen nun wahrscheinlich bis ins nächste Jahr hinziehen werden. Entgegen früheren Berichten, ist Apple der Deal noch nicht sicher, wobei sich Google als ein starker Mitbewerber erwiesen haben soll.

Das NFL Sunday Ticket könnte eine große Erweiterung für das Sport-Programm von Apple TV+ darstellen. Mit dem NFL Sunday Ticket können Zuschauer während der regulären Saison an jedem Sonntagnachmittag sogenannte „out-of-market“ Spiele sehen (d. h. die Spiele, die Zuschauer nicht im lokalen Fernsehen sehen können).

Die Rechte für das Sunday Ticket werden derzeit von DirecTV gehalten. Der Vertrag zwischen dem Pay-TV-Anbieter und der NFL läuft dieses Jahr aus und soll DirecTV bisher 1,5 Milliarden Dollar pro Jahr gekostet haben. Für diese Summe wird jedoch keiner der neuen Bieter die Rechte mehr erhalten. Obwohl in den ersten Gesprächen von einem Preis von 2 Milliarden Dollar pro Jahr die Rede war, haben Insider enthüllt, dass der endgültige Preis bis zu 3 Milliarden Dollar pro Jahr betragen könnte. Realistisch betrachtet bedeutet das Preisschild, dass nur ein Tech-Gigant oder ein großer Streamer es sich leisten kann.

Dem Bericht zufolge ist ein Grund, warum die Verhandlungen so lange andauern, der Versuch der NFL, andere Vermögenswerte wie das NFL Network und den NFL RedZone-Kanal in einem Verkauf zu bündeln. Ein weiterer Grund ist, dass nur eine Handvoll NFL-Führungskräfte an den Medienverhandlungen beteiligt ist und diese vor kurzem damit beschäftigt waren, ein Geschäft für die Abteilung NFL Films abzuschließen. Jetzt, da der Film-Deal abgeschlossen ist, rückt das Sunday Ticket wieder in den Mittelpunkt.