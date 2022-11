„SpongeBob Schwammkopf: Solitär“ steht ab sofort auf Apple Arcade bereit. Für gewöhnlich machen wir euch immer freitags auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+ und Apple Arcade aufmerksam. Aufgrund des langen Thanksgiving-Wochenendes in den USA verhält es sich diese Woche etwas anders. Nachdem „Echo 3“ bereits am Mittwoch auf Apple TV+ gestartet ist, steht ab sofort ein neues Spiel auf Apples Spiele-Abo-Plattform bereit.

„SpongeBob Schwammkopf: Solitär“ ist da

Schließt euch SpongeBob in einer einzigartigen Version von Solitaire mit drei unterhaltsamen Spielmodi an. Erlebt Abenteuer im Quest-Modus, in dem jedes Level neue Herausforderungen direkt aus den Tiefen von Bikini Bottom bietet. Die Spieler werden mit einer Vielzahl von Zielen konfrontiert, wie dem Bau eines Krabbenburgers oder dem Fangen von Quallen – während sie gleichzeitig sicherstellen, dass sie ihre Karten richtig spielen.

Im Classic-Modus erhalten die Spieler 52 Karten mit dem Ziel, alle Karten aufzudecken, indem sie der Reihe nach gestapelt werden. Im Kampfmodus treten Spieler in Echtzeit-Matches gegen andere Spieler aus der ganzen Welt an. Jeder Spieler versucht, seine Karten abzuräumen, während er auf denselben Feldern spielt – mit der Möglichkeit, seine Gegner zu sabotieren. Mit täglichen Wettbewerben und fortlaufenden Bestenlisten und Erfolgen können sich Spieler mit Freunden messen, um zu sehen, wer der beste Spieler der Stadt ist.

Hier findet ihr „SpongeBob Schwammkopf: Solitär“ auf Apple Arcade.