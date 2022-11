Am gestrigen Tag haben wir euch im Rahmen der Black Friday Deals auf Microsoft 365 aufmerksam gemacht. Das 27-Monats-Abo von Microsoft 365 erhaltet ihr derzeit für nur 91,99 Euro. Beim 12-Monats-Abo liegt der Preis bei 47,99 Euro. Sollten Abonnements allerdings nicht eurem Geschmack entsprechen, so haben wir einen weiteren Tipp für euch. Die Dauerlizenz in Form von Microsoft Office 2021 könnt ihr euch aktuell zum Tiefpreis von nur 79,90 Euro sichern.

Tiefpreis: Microsoft Office 2021 nur 79,99 Euro

Habt ihr kein Interesse an einem Microsoft 365 Abo, so haben wir gute Nachrichten für euch. Amazon hat den Rotstift angesetzt und auch Microsoft Office 2021 (Dauerlizenz) im Rahmen der Black Friday Deals im Preis gesenkt. Nur am heutigen Tag könnt ihr euch das Office-Paket von nur 79,99 Euro sichern.

Der Listenpreis von Microsoft Office 2021 beträgt 149 Euro. Ihr spart somit satte 69,10 Euro bzw. über 46 Prozent. Enthalten sind die Desktop-Version von Word, Excel und PowerPoint zur Nutzung auf einem PC oder Mac.