Zahlreiche Unternehmen nutzen den Black Friday, um besonders attraktive Angebote zu schnüren. Mittlerweile konzentrieren sich die Deals allerdings nicht mehr nur auf einen einzelnen Tag, sondern auf einen bestimmten Zeitraum rund um den „schwarzen Freitag“. Auch NordVPN ist in diesem Jahr mit von der Partie. Aktuell könnt ihr euch den VPN-Service mit satten 68 Prozent Rabatt sichern, wenn ihr euch für den 2-Jahresplan entscheidet. Zusätzlich erhaltet ihr 3 Gratis-Monate.

NordVPN: -68 Prozent + 3 Grats-Monate

Es gibt zahlreiche Argumente, um auf einen VPN-Service zu setzen. Für viele Anwender ist ein schlagkräftiges Argument, dass man mittels VPN-Service anonym im Internet surfen kann. Andere Nutzer wiederum bevorzugen es, sich vor Beddrohungen unsicherer WLAN-Netzwerke an Flughäfen oder Bahnhöfen zu schützen. Eine weitere Gruppe von Nutzern nutzt einen VPN-Service, um im Urlaub bestimmte Streaming-Dienste verwenden zu können. Aber auch in den heimischen vier Wänden könnt ihr mittels VPN auf Streaming-Dienste im Ausland zugreifen.

Neben den oben genannten grundsätzlichen Vorzügen eines VPN-Anbieters hat NordVPN natürlich noch deutlich mehr Argumente, die für den Anbieter sprechen. Zunächst einmal ist NordVPN nicht irgendein VPN-Dienst, sondern ein Service, der seit vielen Jahren erfolgreich auf dem Mark ist. Alles in allem habt ihr die Möglichkeit, euch weltweit mit 5571 schnellen Servern in 59 Ländern zu verbinden. Diese riesige Auswahl an Ländern bietet euch unter anderem die Möglichkeit – wie eingangs erwähnt – auf Medienangebote im Ausland oder auf günstigere Tarife, beispielsweise bei der Reisebuchung, zuzugreifen.

Die eigentliche Bedienung sowie die Installation gehen kinderleicht von der Hand. Dabei steht NordVPN auf allen gängigen Plattformen zur Verfügung, hierzu zahlen macOS, iOS, Windows, Android, Linux, Home, Firefox, Edge, Android TV, Xbox, Firestick, Playstation und vielen mehr. Die Bezeichnung „auf allen gängigen Plattformen“ ist sicherlich nicht übertrieben. Auch ohne jahrelange Erfahrung mit einem VPN-Service werdet ihr mit NordVPN zurecht kommen.

Ein weiteres wichtiges Argument für einen guten VPN-Service ist sicherlich, dass dieser einen großen Wert auf das Thema Sicherheit legt. Dieses wird bei NordVPN groß geschrieben. Unter anderem hat PWC Schweiz den Anbieter geprüft und die No-Logs-Policy bestätigt. NordVPN setzt dabei unter anderem eine starke 256-bit-AES-Verschlüsselung.

Highlights im Überblick

Weltweit mehr als 5.500 VPN-Server in 59 Ländern

Über 10 Jahre Erfahrung

Gleichzeitig auf 6 Geräten nutzen

256-bit-AES-Verschlüsselung

Strenge No-Logs-Politik

Apps für alle gängigen Betriebssysteme und Gerätekategorien

Innovative Funktionen wie den DarkNet-Scanner, „Double VPN“ oder ein „Kill Switch“

Schützt den verwendeten DNS-Server oder die IP-Adresse vor Leaks

Deutscher Kunden-Support an 7 Tagen die Woche

Uneingeschränkte 30-Tage-Geld-zurück-Garantie

-68 Prozent Rabatt + 3 Gratis-Monate

Black Friday Deal

Seid ihr auf der Suche nach einem passenden NordVPN-Anbieter? Guten Gewissens können wir euch an dieser Stelle NordVPN empfehlen. Es handelt sich um einen Premium-Anbieter, bei dem die Qualität der Leistung im Vordergrund steht.

Im Rahmen des Black Friday Deals könnt ihr euch den 2-Jahresplan für 2,99 Euro pro Monat sichern. In den ersten zwei Jahren werden somit nur 80,73 Euro (zzgl. MwSt.) fällig. Zusätzlich erhaltet ihr 3 Gratis-Monate. Unserer Erachtens ist das Risiko mehr als überschaubar, zumal ihr bei Nichtgefallen die uneingeschränkte 30-Tage Geld-zurück-Garantie in Anspruch nehmen könnt.

