Rund um den Black Friday dreht eine Vielzahl an Unternehmen an der Preisschraube, um passend zum Weihnachtsgeschäft die Verkäufe weiter anzukurbeln. In diesem Jahr mischt auch SP Connect mit. Das Unternehmen bietet für das iPhone und weitere Smartphones Halterungen für das Fahrrad, Motorrad und Auto sowie weiteres Zubehör an. Aktuell könnt ihr euch 30 Prozent Rabatt auf die jeweiligen Produkte sichern.

30 Prozent Black Friday Rabatt bei SP Connect

Kurz nach dem Verkaufsstart des iPhone 14 (Pro) haben wir uns mit der Frage beschäftigt, mit welcher Fahrradhalterung wir für unser iPhone 14 Pro Max in die Saison 2023 starten. Wenn man sich mit iPhone-Fahrradhalterungen beschädigt, stolpert man früher oder später über den Hersteller SP Connect.

Gesagt, getan. Wir haben uns eine Mountainbike Halterung sowie die passende Hülle für das iPhone 14 Pro Max bestellt. Seitdem haben wir zwei kleinere Touren mit der neuen Halterung gemacht. Diese hinterließ auf den ersten und zweiten Blick einen positiven Eindruck. In den kommenden Wochen werden wir euch hierzu sicherlich noch einmal etwas näher unsere Eindrücke schildern.

Falls ihr dieser Tage ebenfalls Ausschau nach einer iPhone- bzw. Smartphone-Halterung für euer Fahrrad, Motorrad oder Auto seid, so können wir euch nur empfehlen, auf der Webseite von SP Connect vorbeizugucken. Mit dem Gutscheincode BF2022 erhaltet ihr dort 30 Prozent Black Friday Rabatt. Alternativ findet ihr auch auf Amazon eine Vielzahl an reduzierten SP Connect Produkten. Vielleicht ist ja die passende Halterung für euch dabei.