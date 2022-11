Der autorisierte Apple Händler MacTrade feiert das Black Weekend und lässt die Preise purzeln. Bis zu 20 Prozent Rabatt erhaltet ihr nur an diesem Wochenende auf das MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini, Mac Studio und Studio Display. Zusätzlich zum eigentlichen Rabatt erhaltet ihr ein Garantie- und Versicherungspaket im Wert von bis zu 349 Euro geschenkt. Sollte euch das noch nicht genügen, dann können sich berechtigte Personen (Lehrer, Dozenten, Studenten und Co.) noch 3 Prozent zusätzlichen Bildungsrabatt sichern. Die passenden Gutscheine findet ihr auf dieser speziellen MacTrade Black Weekend Website.

Übrigens: Auch die neuen AirPods Pro 2 könnt ihr euch bei MacTrade mit 10 Prozent Rabatt sichern.

MacTrade feiert Black Weekend mit saftigen Rabatten

Denkt ihr derzeit über den Kauf eines Macs nach? So dürfte kein Weg an den MacTrade Black Weekend Deals vorbei gehen. Der Apple Händler hat den Rotstift angesetzt und zahlreiche Macs deutlich im Preis gesenkt. Egal ob ihr euch vor ein brandneues MacBook Air M2, das 13 Zoll MacBook Pro M2, ein 14 Zoll oder 16 Zoll MacBook Pro oder einen weiteren Mac interessiert, auf der Black Weekend Deals Webseite von MacTrade findet ihr die passenden Gutscheine für den Rabatt.

Natürlich haben wir auch zwei, drei Beispiele für euch. Für das MacBook Air M2 werden bei Finanzierung nur 1.224 Euro fällig. Bei allen anderen Zahlarten müsst ihr nur 1.274 Euro auf die virtuelle Ladentheke legen. Im Vergleich zur UVP von 1.499 stellt dies einen satten Rabatt dar.

Soll es lieber ein 16 Zoll MacBook Pro sein? Für das 16 Zoll MacBook Pro werden bei Finanzierung nur 2.314 Euro fällig. Bei allen anderen Zahlarten müsst ihr nur 2.389 Euro berappen. Im Vergleich zur UVP von 2.749 spart ihr bis zu 435 Euro

-> Hier geht es direkt zum MacTrade Black Weekend

Gratis Versicherungs- und Garantiepaket

Wie eingangs erwähnt, erhaltet ihr nicht nur den schon heißen Rabatt auf die jeweilen Macs, sondern auch noch ein 3 Jahre Garantie- und Versicherungspaket im Wert von bis zu 349 Euro geschenkt.

Apple Bildungsrabatt

In unseren Augen können sich der oben genannte Rabatt sowie das inkludiert Versicherungs- und Garantiepaket schon sehen lassen. Studenten, Lehrer, Dozenten und Co. erhalten zusätzlich 3 Prozent Apple Bildungsrabatt, so dass sich der Preis noch weiter reduziert.

In den vergangenen Jahren haben wir bereits das ein oder andere Produkt bei MacTrade bestellt und waren dabei immer zufrieden. Der Versand kann mal ein paar Tage länger dauern, dafür spart man allerdings bares Geld.

So funktioniert es