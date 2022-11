Vor Kurzem hat Vodafone eine spannende CallYa Digital Aktion aufgelegt, die ihr noch wenige Tage in Anspruch nehmen könnt. Aktuell erhaltet ihr Vodafone Digital CallYa 3 Monate komplett kostenlos. Genau genommen, erhaltet ihr mit dem Gutscheincode BONUS60 einen 60 Euro Bonus für CallYa Digital, der für insgesamt 12 Wochen und somit rund 3 Monate reicht.

Vodafone CallYa Digital: 3-Gratis Monate sichern

Zweifelsfrei erfreut sich der Tarif Vodafone CallYa Digital großer Beliebtheit. Durch die aktuelle Black Week Promo könnt ihr euch den Tarif risikofrei 3 Monate komplett kostenlos sichern. Doch was bietet der Vodafone CallYa Digital überhaupt?

Bei Vodafone CallYa Digital handelt es sich um ein Prepaid-Angebot von Vodafone, allerdings wird die monatliche Gebühr per Lastschrift eingezogen. Das lästige Aufladen entfällt somit.

–> JETZT: 3 Gratis-Monate „Vodafone CallYa Digital“ sichern

Zum Preis von gerade einmal 20 Euro (pro vier Wochen) erhaltet ihr 15GB Datenvolumen (LTE Max + 5G), eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat und EU-Roaming. Eine Vertragslaufzeit gibt es nicht, so dass ihr den Tarif jederzeit nach Ablauf eines Monats wieder kündigen könnt. Eine Bonitätsprüfung erfolgt nicht, WebIdent ist erforderlich.

Wie bereits erwähnt, könnt ihr euch den Tarif Vodafone CallYa Digital 12 Wochen und somit nahezu 3 Monate komplett kostenlos testen könnt. Mit dem Gutscheincode „BONUS60“ erhaltet ihr 60 Euro Startguthaben, was wiederum die Grundgebühr für die genannten 12 Wochen beträgt. Ein echtes Risiko besteht nicht. Sollte euch der Tarif aus welchen Gründen auch immer nicht überzeugen, so könnt ihr zum Ablauf der 12 Wochen kündigen, so dass keine weiteren Kosten entstehen.

-> Hier geht es zum Vodafone CallYa Digital