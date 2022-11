Der Winter kommt. Es ist höchste Zeit, den Mac so vorzubereiten, dass er sich nicht erkältet. Um wieder „up to date“ zu sein, gibt es nichts besseres als eine kleine Aufräumaktion. Dafür eignet sich eine professionelle Software wie Mac Washing Machine X9 aus der legendären Software-Suite von Intego.

Macs sind grundsätzlich effizient und sind mehr oder weniger wartungsfrei bzw. kümmern sich um sich selbst. Im Laufe der Zeit und bei intensivem Gebrauch kann es jedoch vorkommen, dass er langsamer und mit unnötigen Dateien überladen wird.

Um unerwünschte Dateien und Duplikate loszuwerden oder euren Mac automatisch zu optimieren, ist Mac Washing Machine X9 eine echte Referenz. Die Software wird aktuell und nur für wenige Tage zum Preis von nur 19,99 Euro anstatt 49,99 Euro pro Jahr angeboten. Ihr erhaltet 60 Prozent Rabatt.

Verabschiedet euch von Junk-Dateien!

Es gibt viele Dateien auf eurem Mac, die man einfach nicht mehr benötigt. Ob es sich um Caches handelt, die nicht mehr verwendet werden, um Sprachdateien für Sprachen, die Sie nicht einmal sprechen, um sonstige Duplikate oder um andere Dateien, die schlicht und einfach nicht mehr benötigt werden. Eine kleine Aufräumen-Aktion kann nicht schaden. Ganz im Gegenteil, diese kann eurem Mac wieder auf Vordermann bringen.

Hier setzt Mac Washing Machine X9 an. Das Tool räumt euren Mac auf, indem es entsprechende Dateien aufspürt und für euch löscht, damit euer Computer wieder schneller und effizienter laufen kann.

Duplikate ? Welche Duplikate?

Mit Mac Washing Machine X9 könnt ihr auch überflüssige Dateien auf eurem Mac entfernen. Vermutlich habt auch ihr viele doppelte Dateien auf Ihrem Computer. Hierbei handelt es sich nicht um Backups, sondern um einfache Duplikate, von denen ihr nicht einmal wisst, dass sie existieren (und, die ihr betulich auch nicht braucht).

Die Software von Intego identifiziert diese unnötigen Dateien und ermöglicht euch, sie mit einem einzigen Klick zu löschen. Das Tool reinigt euren Mac und stellt euch wieder mehr Speicherplatz zur Verüfgung, damit ihr Platz für die wirklich wichtigen Dateien habt.

Unordnung ist der schlimmste Feind der Effizienz

Ist euer Mac zu einer „lahmen Ente“ geworden? Ihr habt Glück, denn Mac Washing Machine X9 kann den Dateidschungel, der euren Desktop überfüllt, automatisch organisieren, indem jede Datei in einem geeigneten Ordner gespeichert wird.

Es kann Ihnen auch sagen, welche Apps ihr am häufigsten oder am seltensten verwendet, damit ihr sie in eurem Dock platzieren (oder daraus entfernen) könnt.

Nur wenige Tage lang gibt es Mac Washing Machine X9 zum Aktionspreis von 19,99 Euro statt 49,99 Euro im Jahreabo.

Interesse? Das Ganze ist in unseren Augen risikofrei. Sollte euch das Tool nicht überzeugen, so könnt ihr die 30 Tage Geld-zurück-Garantie in Anspruch nehmen. Testet Mac Washing Machine X9 aus.

Darf es etwas mehr sein? Für einen umfassenderen Intego-Schutz könnt ihr das Intego Mac Premium Bundle erwerben. Dieses umfasst nicht nur Mac Washing Machine X9, sondern auch Antivirus, Firewall, Backup und Kindersicherung für 34,99 Euro pro Jahr.

