Vergangene Woche fuhr ein schwarzer SUV durch die Glasfassade des Apple Store Derby Street im Bostoner Vorort Hingham. Das Fahrzeug kam erst zum Stehen, als es gegen die Rückwand des Ladens prallte, wobei 19 Menschen verletzt wurden und eine Person starb. Nun hat Apple-CEO Tim Cook die Opfer des Unfalls besucht.

Tim Cook und Apple Store Chefin Deirdre O’Brien besuchten am Freitag das South Shore Hospital, um sich mit einigen der Patienten zu treffen, die bei dem Unfall in der Apple Derby Street verletzt wurden. Bei ihrem Besuch sprach Cook mit den Familien und Opfern der Tragödie, bei der ein SUV durch die Glasscheibe des Geschäfts gerast war.

In einer Mitteilung an Yahoo News erklärte das Krankenhaus, es sei dankbar, dass Cook, O’Brien und andere Apple-Mitarbeiter einige der verletzten Patienten besuchen konnten. Der Präsident und CEO von South Shore Health, Allen Smith, sagte: „Die aufrichtige Fürsorge und Freundlichkeit, die Tim und sein Team bei diesem Besuch gezeigt haben, hat die Stimmung der Patienten und unserer Kollegen sehr gehoben.“

Smith lobte auch die Mitarbeiter des Krankenhauses, einschließlich der Rettungsdienste, der Notaufnahme, der Trauma- und Intensivpflegeteams sowie der Ärzte und Krankenschwestern, die die Patienten versorgt und unterstützt haben.

Bei dem Unfall am 21. November fuhr der 53-jährige Bradley Rein mit seinem Toyota 4Runner mit hoher Geschwindigkeit durch die Frontscheibe des Apple Store und kam erst zum Stehen, als er gegen die Rückwand des Ladens prallte. Der Fahrer behauptete, sein Fuß sei auf dem Gaspedal stecken geblieben und er habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Der Fall wird am 22. Dezember vor Gericht verhandelt.

Eine Person kam bei dem Unfall ums Leben, mehrere andere wurden verletzt. Apple gab damals eine Erklärung ab, in der es hieß:

„Wir sind erschüttert über die schockierenden Ereignisse, die sich heute in der Apple Derby Street ereignet haben, und über den tragischen Verlust eines Mitarbeiters, der vor Ort war, um die jüngsten Bauarbeiten im Apple Store zu unterstützen. Unser Mitgefühl gilt unseren Mitarbeitern und Kunden, die verletzt wurden, sowie allen, die von diesem schrecklichen Vorfall betroffen sind. Wir tun alles, was in unserer Macht steht, um unsere Mitarbeiter und Kunden in dieser sehr schwierigen Zeit zu unterstützen.“