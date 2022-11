Im Laufe des heutigen Vormittags hat Apple die Gewinner der App Store Awards 2022 bekannt gegeben (wir berichteten in einem separaten Artikel). Darüberhinaus geht aus der Meldung auch hervor, dass Apple die „Besten Apps“, „Besten Spiele“ sowie „Top Apple Arcade Charts“ veröffentlicht hat. Zudem haben die App Store Redakteure fünf Gewinner in der Kategorie „Kultureller Einfluss“ gekürt.

„Die Besten…“

Die Charts für die besten Apps und Spiele des Jahres sowie die Top Apple Arcade Charts sind ab sofort verfügbar. Dabei sind die Spiele- und App-Charts noch in gratis und gekauft unterteilt. Da es sich um die jeweiligen Top-Charts handelt, finden sich dort zahlreiche bekannte App und Spiele wieder, die ihr vermutlich bereits auf eurem iPhone oder iPad wiederfindet. Nichtsdestotrotz bieten die Charts eine gute Möglichkeit, noch die ein oder andere beliebte App bzw. das ein oder andere beliebte Spiel zu entdecken.

Gewinnerin der Kategorie „Kultureller Einfluss“

Neben der Auszeichnung der besten Apps und Spiele auf Apple Geräten haben die App Store Redakteure fünf Gewinner in der Kategorie „Kultureller Einfluss“ gekürt, die einen nachhaltigen Einfluss auf das Leben der Menschen und die Kultur gehabt haben. Die diesjährigen Gewinner:innen ermutigen sich intensiver mit Emotionen auseinanderzusetzen, authentisch mit anderen in Verbindung zu treten und das Erbe und die vorherigen Generationen zu würdigen, während man sich vorstellt, wie man heute eine bessere Welt schaffen kann.

How We Feel von The How We Feel Project, Inc.: Indem How We Feel Anwender:innen die Möglichkeit gibt, ihr emotionales Wohlbefinden mit der Leichtigkeit täglicher Check-Ins zu erfassen, hilft die App Nutzer:innen, schwierige Emotionen in Worte zu fassen, und bietet Strategien, diese Gefühle in diesem Moment zu bewältigen.

Dot’s Home von Rise-Home Stories Project: Dot’s Home beleuchtet die systembedingten Ungerechtigkeiten im Wohnungswesen und die sich daraus ergebenden Auswirkungen in Communitys of Color durch eine fesselnde und nachdenkliche Zeitreise.

Locket Widget von Locket Labs, Inc.: Locket Widget ermöglicht es Nutzer:innen, Live-Fotos direkt auf den Startbildschirm von Familie und Freund:innen zu senden und fördert so eine intime Verbindung zwischen geliebten Menschen, frei von üblichen Social Media-Zwängen.

Waterllama von Vitalii Mogylevets: Mit seinem farbenfrohen Design und seiner behutsamen Führung macht Waterllama das Erreichen von Zielen der Flüssigkeitsaufnahme zum Vergnügen. Mit kreativen Herausforderungen, Erinnerungen und knuddeligen Charakteren hält es die Nutzer:innen auf Kurs.

Inua – A Story in Ice and Time von ARTE Experience: Inua – A Story in Ice and Time ist ein fesselndes, mystisches Abenteuer, in dem Nutzer:innen unter Bezug von Traditionen, Folklore und atemberaubende Erzählungen der Inuit, historische Ereignisse erforschen.