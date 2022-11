Seit der Einführung von Apple TV+ am 01. November 2019 konnte Apples Video-Streaming-Dienst bereits zahlreiche Nominierungen und Awards mit nach Hause nehmen. Nun können die Verantwortlichen in Cupertino vier weitere Awards in den Trophäenschrank stellen.

Apple TV+ erhält vier BAFTA Children & Young People Award

Apple TV+ hat zum ersten Mal einen BAFTA Children & Young People Award gewonnen, genau genommen sind es insgesamt vier Awards.

Apple TV+ hat BAFTA Children & Young People Awards mit Siegen für bahnbrechende Kinderinhalte erhalten, darunter der mit dem Humanitas-Preis ausgezeichnete „El Deafo“ in der Kategorie „Content for Change“; der für den Oscar nominierte „Wolfwalkers“ als bester Spielfilm; Chris O’Dowd, für den SAG Award nominiert, als bester Darsteller in „Here We Are: Notes For Living on Planet Earth“; und die gefeierte Kinderserie „Lovely Little Farm“ für das beste Vorschul-Live-Action-Programm.

Die BAFTA Children & Young People Awards feiern die unglaubliche Breite und Kreativität des britischen und internationalen Programms für Kinder und Jugendliche, das Film, Spiele und Fernsehen umfasst, sowie die nächste Generation von Changemakern und Innovatoren in der Kategorie „Content for Change“.

Apple erhielt BAFTA Children & Young People Awards für

“El Deafo”

Content for Change

“Wolfwalkers”

Feature Film

“Here We Are: Notes for Living on Planet Earth”

Performer — Chris O’Dowd

“Lovely Little Farm”