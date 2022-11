Die Ergebnisse des Connect Mobilfunktests 2023 liegen vor. Zum zwölften Mal in Folge erhält die Deutsche Telekom die Auszeichnung Bestes Mobilfunknetz“. Das Telekom Mobilfunk- und 5G-Netz erhält als einziges Netz im Vergleich die Note „Überragend“.

Telekom gewinnt Connect Mobilfunktest 2023

Die Telekom gewinnt den Mobilfunk- und 5G-Netztest 2023 der connect in Deutschland. In allen drei Testbereichen – Sprache, Daten und Crowdsourcing – setzt sich das Netz der Telekom an die Spitze und erreicht die Gesamtnote „Überragend“. Diese Bewertung hat connect jetzt zum ersten Mal überhaupt für ein deutsches Mobilfunknetz vergeben. Besonders in den Bereichen Sprache und Daten konnte sich die Telekom im Vergleich zum Vorjahr noch mal steigern. Für den Test, der in Deutschland, Österreich und der Schweiz lief, haben die Testteams über 400.000 Datensamples und über 60.000 Sprachsamples ausgewertet. Knapp 100.000 Teilnehmer lieferten ihre Ergebnisse über Crowdsourcing ein.

Alles in allem kommt die Deutsche Telekom auf 952 Punkte und somit auf das Connect-Urteil „überragend“. Aber auch die Netze von Vodafone und Telefónica können sich sehen lassen. So kommt Vodafone auf ein Gesamtpunktzahl von 915 Punkten und Telefónica auf 894 Punkte. Dabei konnte Telefónica ein deutliches Plus von 20 Punkten auf seinem Konto verbuchen. Damit macht das o2 Netz unter allen deutschen Netzbetreibern den größten Qualitätssprung nach vorne.

Einen Teilsieg sichert sich der Anbieter bei 5G: Das o2 Netz weist bundesweit den größten Anteil an echtem 5G aus, das über die leistungsfähigen 3,6 GHz-Frequenzen sowie die reichweitenstarken 700 MHz-Frequenzen funkt. Das o2 Netz weist demnach auch „den größten Anteil an reinem 5G auf“, belegt connect. In Großstädten liegt der Anteil von 5G-Messungen sogar bei über 85 Prozent. Damit liegt o2 klar vor dem Wettbewerb.