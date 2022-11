Es gilt als sicher, dass Apple beim iPhone 15 im kommenden Jahr die Kameraqualität im Vergleich zum Vorgängermodell verbessern wird. Dieses Prozedere erleben wir seit dem Orignal-iPhone aus dem Jahr 2007. Im kommenden Jahr soll ein „State-of-the-Art“-Bildsensor von Sony für eine besser Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen sorgen.

Neuer Sony-Bildsensor für das iPhone 15

Nikkei berichtet, dass Apples kommende iPhone 15 Modelle mit Sonys neuestem Bildsensor ausgestattet sein wird. Im Vergleich zu Standardsensoren verdoppelt der Bildsensor von Sony das Sättigungssignal in jedem Pixel, sodass mehr Licht eingefangen werden kann, um Unter- und Überbelichtung zu reduzieren. Weiter heißt es in dem Bericht, dass der neue Sony-Sensor beispielsweise in der Lage ist, das Gesicht einer Person auch bei starkem Gegenlicht besser zu fotografieren.

Bei der Herstellung des „State-of-the-Art“-Bildsensors verwendet Sony eine Halbleiterarchitektur, bei der Fotodioden und Transistoren in separaten Schichten angeordnet sind, was wiederum mehr Fotodioden ermöglicht. Zum aktuellen Zeitpunkt ist allerdings nicht klar, ob alle iPhone 15 Modelle den neuen Sony-Bildsensor verpasst bekommen oder dieser auf die Pro-Modelle beschränkt ist.

Mittlerweile tummeln sich bereits mehrere Gerüchte nun um das iPhone 15 (Pro). Unter anderem ist die Rede von einem A17-Chip bei den Pro-Modellen, ein USB-C Anschluss und mehr Arbeitsspeicher. Auch bei der Kamera wird es verschiedene Verbesserungen geben. Neben der besseren Foto-Qualität bei schlechten Lichtverhältnissen wurde immer mal wieder kolportiert, dass Apple dem iPhone 15 Pro bzw. iPhone 15 Pro Max ein Periskop-Teleobjekt mit bis zu 10-fach optischen Zoom spendiert.