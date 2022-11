Anker bietet unter der Marke Eufy ein umfangreiches Angebot an Überwachungskameras an. Während die Geräte durchaus beliebt und somit weit verbreitet sind, gibt es nun Kritik von einem Sicherheitsforscher. So hat Paul Moore festgestellt, dass die „Eufy Doorbell Dual“ Miniaturansichten der Videoaufnahmen in den zugehörigen Cloud-Service hochlädt, obwohl die Funktion deaktiviert wurde.

Die „Eufy Doorbell Dual“ ist ein Gerät, das laut dem Hersteller Videoaufnahmen und Bilder lokal auf dem Gerät speichert. Ist der Cloud-Service deaktiviert, soll die Kamera-Türklingel somit komplett lokal arbeiten – so die Theorie. Wie der Sicherheitsforscher Paul Moore nun jedoch feststellen musste, lädt Eufy Miniaturbilder von Gesichtern und Benutzerinformationen in seinen Cloud-Service hoch, obwohl der Cloud-Speicher deaktiviert ist.

Moore demonstriert das unbefugte Hochladen in die Cloud, indem er mit der Kamera eine Aufnahme erstellt und die „Eufy HomeBase“ ausschaltet. Die Webseite kann über die Cloud-Integration immer noch auf die Inhalte zugreifen, obwohl er sich nicht für den Cloud-Dienst angemeldet hatte. Der Zugriff bleibt auch dann möglich, wenn die Aufnahmen aus der Eufy-App entfernt werden. Es ist wichtig zu wissen, dass Eufy nicht automatisch das komplette Streaming-Video in die Cloud hochlädt, sondern vielmehr Bilder des Videos als Miniaturansichten erstellt.

Diese Thumbnails werden in der Eufy-App verwendet, um das Videostreaming von der Eufy-Basisstation zu aktivieren, so dass Eufy-Nutzer ihre Videos auch von unterwegs ansehen können. Das Problem ist, dass die Thumbnails automatisch in die Cloud hochgeladen werden, auch wenn die Cloud-Funktionalität nicht aktiv ist. Zudem verwendet Eufy bei den Uploads anscheinend auch die Gesichtserkennung.

Moore testete nur die Eufy-Türklingelkamera, doch andere Nutzer bestätigen, dass auch weitere Eufy-Kameras auf diese Weise funktionieren. Wie der Sicherheitsforscher demonstriert, kann auf die Bilder über die zugehörigen URLs zugegriffen werden, nachdem man sich angemeldet hat.

Im Verlaufe eines Twitter-Threads wird auch behauptet, dass Video-Streams der Kameras unverschlüsselt und ohne Authentifikation über einen Streaming-Player wie VLC Live angesehen werden können. Vermutlich geht das jedoch nur im eigenen Netzwerk. Über den Exploit sind derzeit nur wenige Informationen verfügbar.

Ah well, the cats out the bag now… so may as well tell you.

You can remotely start a stream and watch @EufyOfficial cameras live using VLC. No authentication, no encryption.

Please don’t ask for a PoC – I can’t release this one.

Heads up @TechLinkedYT @LinusTech https://t.co/sU3FyRaELX

— Paul Moore (@Paul_Reviews) November 25, 2022