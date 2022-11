Apple TV+ hat heute das Premieren-Datum und einen ersten Blick auf „Shrinking“ enthüllt. Die 10-teilige Comedy-Serie mit Jason Segel („How I Met Your Mother“) wird am 27. Januar mit den ersten beiden Episoden erstmals auf Apple TV+ zu sehen sein. Ebenfalls mit an Bord ist Harrison Ford („Indiana Jones“), der in seiner ersten großen Fernsehrolle zu sehen sein wird.

„Shrinking“ auf Apple TV+

Im Herbst letzten Jahres kündigte Apple „Shrinking“ mit Jason Segal in der Hauptrolle an. Segel schreibt und produziert die Serie zusammen mit „Ted Lasso“-Mitschöpfer Bill Lawrence und „Ted Lasso“-Star Brett Goldstein, der Roy Kent in Apples Erfolgsserie spielt. Neben Segel und Ford spielen Christa Miller, Jessica Williams, Michael Urie, Luke Tennie und Lukita Maxwell in „Shrinking“ mit.

In der 10-teiligen Comedy-Serie spielt Segel einen Therapeuten, der beginnt, die Regeln zu brechen und seinen Klienten zu sagen, was er wirklich von ihnen hält. Er ignoriert seine Ausbildung sowie seine ethischen Grundsätze und stellt fest, dass er das Leben der Menschen stark verändert … auch sein eigenes. Ford spielt seinen Mentor, einen Pionier der Verhaltenstherapie, der nach einer Parkinson-Diagnose nun sein eigenes Leben neu anpacken muss.

Hier der erste Teaser zur Serie:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Shrinking“ ist die zweite Zusammenarbeit zwischen Apple TV+ und Segel, nach seiner Hauptrolle im Apple Original Film „Über mir der Himmel“. Die Serie ist außerdem die dritte Partnerschaft zwischen Apple, Lawrence und Warner Bros. Television. Produziert wird auch von Doozer Productions, mit denen Lawrence einen Gesamtvertrag hat.

„Shrinking“ wird mit den ersten beiden Episoden am Freitag, dem 27. Januar 2023, auf Apple TV+ weltweit Premiere feiern, gefolgt von einer neuen Episode pro Woche, jeden Freitag.