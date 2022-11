Schon lange bietet euch o2 nicht nur Mobilfunktarife, sondern auch Festnetztarife an. Dabei setzt das Unternehmen auf eine große Verfügbarkeit von Breitbandangeboten über DSL, Kabel, Glasfaser oder LTE 5G in Deutschland. Für die meisten Nutzer dürfte vermutlich der o2 my Home L mit bis zu 250MBit/s im Download der ideale Tarif sein, genau dieser erhält nun eine erweitere Preisreduktion.

o2 reduziert den o2 my Home L

Anwender, die Wert auf Highspeed legen, erhalten den o2 my Home L (250 Mbit/s maximale Surf-Geschwindigkeit) ab sofort schon für 24,99 Euro im Monat (statt 29,99 Euro) in den ersten 12 Monaten bei einer 24-monatigen Mindestlaufzeit.

o2 Neukunden profitieren so im ersten Jahr von einem Rabatt von 15 Euro auf die Grundgebühr im Vergleich zum regulären Preis von 39,99 Euro im Monat.

-> Hier geht es direkt zu den o2 my Home Tarifen

Dieses Angebot ist in rund 20 Millionen Haushalten verfügbar, die von der Telekom mit VDSL Super-Vectoring erschlossen sind. Zudem können auch die mehr als 26 Millionen Haushalte im Vodafone- und Telecolumbus-Kabelnetz vom o2 my Home L mit 250 Mbit/s profitieren. Von der Aktion ausgenommen sind O2 my Home L-Tarife, die im Glasfasernetz von UGG und Deutsche Telekom realisiert werden.

Die Aktion ist zeitlich befristet und kann ab sofort über die o2-Webseite gebucht werden.