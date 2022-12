Sky hat den „Deal des Jahres“ aufgelegt. Ihr erhaltet Sky komplett inkl. Netflix für nur 30 Euro pro Monat. Etwas ausführlicher heißt es „Alles inklusive: Sky Entertainment mit einem Jahr Netflix kostenlos (Entertainment Plus), Cinema, Sport und Bundesliga für 30 Euro pro Monat“. Ab dem 8. Dezember ist Paramount+ für Sky Cinema Kunden ebenso inklusive.

Deal des Jahres: Sky komplett inkl. Netflix nur 30 Euro pro Monat

Der Black Friday liegt zwar hinter uns, allerdings hat sich Sky dazu entschieden, den Monat Dezember zu nutzen, um den Deal des Jahres aufzulegen. Nicht nur Entertainment-Fans dürften sich über das Angebot freuen. Ihr erhaltet im Dezember das Rundum-Sorglos-Paket mit dem ganzen Programm von Sky und Netflix für unschlagbare 30 Euro pro Monat bei einer Vertragslaufzeit von 12 Monaten. Paramount+ – der neue Streamingdienst von Paramount – ist für alle Sky Kunden mit einem Cinema Paket inklusive und somit auch in dem starken All-in-One Angebot enthalten.







Bestandteil des Angebots sind alle Sky Pakete – dazu gehören Sky Entertainment inklusive Netflix (Entertainment Plus), Cinema, Sport und Bundesliga. Die Kunden kommen somit in den Genuss von Highlights wie der 4. Staffel von Babylon Berlin, dem Mega-Blockbuster „Jurassic World – ein neues Zeitalter“, allen Samstagsspielen der Fußball-Bundesliga oder der kompletten Saison der Formel 1. Außerdem können Filmfans ab dem 22. Dezember auch „Top Gun: Maverick“ auf Paramount+ erleben und Science-Fiction-Fans die Serie „Star Trek: Strange New Worlds“. Netflix bekommen die Kunden bei dem Deal ein Jahr kostenlos dazu und haben damit u.a. Zugang zur neuen deutschen Serie „1899“ und zum Kriminal-Film „Glass Onion – A Knives Out Mystery“.

Übersicht

Entertainment Plus inkl. Netflix

Sky Cinema (ab 08.12. inkl. Paramount+)

Sky Bundesliga

Sky Sport

0 Euro statt 29 Euro Aktivierungsgebühr.

sofort losschauen mit Sky Go

nur 30 Euro mtl.

12 Monate Mindesvertragslaufzeit

Die Sky Q Plattform sowie der mobile Service Sky Go sind ebenso inklusive, genau wie das gesamte Programm in HD-Bildqualität. Mit der flexiblen Preis- und Paketstruktur können Sky Kunden nach der anfänglichen Vertragslaufzeit von 12 Monaten wählen, ob sie sich für ein weiteres Jahresabo entscheiden, um den bestmöglichen Preis zu erhalten, oder maximale Flexibilität genießen und gegen einen geringen Aufpreis auf ein Monatsabo umsteigen.

-> Hier geht es zum Sky Deal des Jahres