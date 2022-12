Traditionell wird am heutigen 01. Dezember der sogenannte Welt-AIDS-Tag begangen. Genau wie in den vergangenen Jahren zeigt sich Apple auch am heutigen Tag in (RED), um gemeinsam mit dem Global Fund den Kampf gegen HIV/AIDS zu unterstützen.

Apple zeigt sich in (RED), um auf den Welt-AIDS-Tag aufmerksam zu machen

Seit vielen Jahren engagiert sich Apple gemeinsam mit seinen Kunden im Kampf gegen AIDS. . Apples 16 jährige Partnerschaft mit (RED) unterstützt den Global Fund, der Millionen von Menschen in den bedürftigsten Communitys in Afrika südlich der Sahara Zugang zu Gesundheitsdiensten ermöglicht — einschließlich wichtiger Arbeit in ländlichen Communitys und Unterstützung für schwangere Frauen und ihre Familien. In den letzten drei Jahren sind die Mittel auch dazu verwendet worden, die Auswirkungen von COVID-19 in diesen Communitys abzumildern.

Seit 2006 haben mehr als eine Viertelmilliarde US-Dollar an Zuschüssen von Apple dazu beigetragen, Pflege- und Unterstützungsdienste für über 11 Millionen Menschen bereitzustellen und über 197 Millionen HIV-Tests zu verteilen.

Apple nimmt den Welt-AIDS-Tag zum Anlass, um seinen Kunden neue Möglichkeiten zu bieten, den Global Fund zu unterstützen, das Bewusstsein für HIV/AIDS zu schärfen und mehr über den Kampf gegen HIV/AIDS zu erfahren.

Über den Apple Online Store erhaltet ihr eine Vielzahl an Apple (PRODUCT)RED und könnt so mit dem Kauf eines roten iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone SE, der Apple Watch Series 8 etc. zum Kampf gegen AIDS und COVID-19 beitragen. Ein Teil des Erlöses aus jedem (PRODUCT)RED-Kauf geht nämlich an den Global Fund, um AIDS zu bekämpfen und die Auswirkungen von COVID-19 durch die (RED) Initiative zu mildern.

Bewusstsein schärfen

Thematisch passend stellt Apple für die Apple Watch insgesamt sieben Apple Watch Zifferblätter zur Verfügung, die ihr hier herunterladen könnt.

Im App Store können Kund:innen mehr über Preppy erfahren, eine App, die Menschen mit HIV hilft, indem sie die Überwachung der PrEP (oder Präexpositionsprophylaxe) erleichtert und somit die Möglichkeit einer erfüllten und glücklichen Beziehung erhöht.

Darüberhinaus bietet Apple in den USA in Apple Books und über die Apple TV App verschiedene Inhalte an, um das Bewusstsein zu schärfen.