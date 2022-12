Bei RR Auction gibt es wieder einige neue Apple-Memorabilien zu ersteigern. Die neue Auktionsreihe umfasst unter anderem einen funktionstüchtigen Apple 1 „Byte Shop“ Computer, der von Steve Jobs nummeriert wurde und einen von Tim Cook signierten Football.

Das seltenste Objekt der Auktionsreihe ist der voll funktionsfähige Apple 1 Computer. Mit dabei sind alle „für den Betrieb erforderlichen Komponente und Zubehörteile“.

Von den ursprünglich 200 Apple 1, die von Steve Jobs und Steve Wozniak 1976 entworfen sowie gebaut wurden, sind schätzungsweise noch 60 bis 70 übrig. Im Laufe der letzten Jahre wechselten einige der begehrten Computer den Besitzer, der Kaufpreis lag jeweils bei mehreren Hundert-Tausend Dollar.

Der nun zur Versteigerung stehende Apple 1 wird als Nr. 78 gelistet. Das Gerät wurde erstmals 2018 versteigert. Damals lag das Höchstgebot bei 375.000 Dollar, so dass der Preis dieses Mal noch höher ausfallen könnte. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen die Gebote bei rund 220.000 Dollar. RR Auction erwartet, dass das Gerät einen Preis von über 375.000 Dollar erzielen wird. Das Set enthält auch ein umfangreiches Zubehör-Paket, inklusive eines Echtheitszertifikats, das Jobs‘ Handschrift auf dem Board bestätigt.

In der Auktionsbeschreibung heißt es:

„Dieser Apple 1 Computer wurde vom Apple 1 Experten Corey Cohen in seinen ursprünglichen Betriebszustand versetzt. Ein umfassender, technischer Zustandsbericht, der von Cohen erstellt wurde, steht qualifizierten Bietern zur Verfügung; er bewertete den Zustand des Geräts mit 8,5/10 und bestätigte die Funktionsfähigkeit des Computers im August 2022. Das Bemerkenswerteste an diesem Apple 1 Computer ist, dass er nachweislich voll funktionsfähig ist: Das System wurde in einem umfassenden Test ungefähr acht Stunden lang ohne Fehler betrieben.“