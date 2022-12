Der Countdown läuft. Der neue Apple Original-Film „Emancipation“ mit Will Smith in der Hauptrolle debütiert in der kommenden Woche am 09. Dezember auf Apple TV+. Vorab gab es nun die Weltpremiere auf dem roten Teppich.

Apple TV+ feiert Weltpremiere von „Emancipation“ mit Will Smith

Nach dem Skandal bei der Oscar-Verleihung war es in den letzten Wochen und Monaten ziemlich ruhig um den Schauspieler Will Smith geworden. Dies ändert sich allerdings dieser Tage.

Apple Original Films hat kürzlich im Regency Village Theatre in Los Angeles, Kalifornien, die Weltpremiere des mit Spannung erwarteten Dramas „Emancipation“ mit Will Smith in der Hauptrolle veranstaltet. Wärjhend „Emancipation“ bereits seit Freitag, den 2. Dezember 2022 in den Kinos gestartet ist, läuft der Actionflim ab Freitag, den 9. Dezember 2022 weltweit auf Apple TV+.

Auf dem roten Teppich waren unter anderem Will Smith, Ben Foster und Charmaine Bingwa sowie die Produzenten Jon Mone und Joey McFarland, die ausführenden Produzenten Chris Brigham, Heather Washington, Cliff Roberts und Scott Greenberg, der Autor William N. Collagen und mehr zu sehen.

„Emancipation“ erzählt die triumphale Geschichte von Peter (Will Smith), einem Mann, der sich aus der Sklaverei befreit. Geleitet von seinem scharfen Verstand und getrieben von seinem unerschütterlichen Glauben und seiner tiefen Liebe zu seiner Familie muss er auf seinem Weg in die Freiheit kaltblütigen Sklavenjägern und den unerbittlichen Sümpfen von Louisiana widerstehen. Der Film ist von den Fotos des „Whipped Peter” von 1863 inspiriert, die während einer medizinischen Untersuchung des Unionsheeres im Sezessionskrieg aufgenommen wurden und erstmals in „Harper’s Weekly“ erschienen. Ein Foto, das als „The Scourged Back“ (der lädierte Rücken) bekannt wurde und Peters durch die Peitschenhiebe seiner Peiniger vernarbten Rücken zeigt, trug letztlich zum wachsenden öffentlichen Widerstand gegen die Sklaverei bei.

„Emancipation“ beruht übrigens auf einer wahren Begebenheit aus dem Jahr 1863. Den offiziellen Trailer haben wir euch zur Einstimmung eingebunden.