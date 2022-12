Im Laufe des Oktobers hatte Apple die erste Beta zu iOS 16.2 veröffentlicht. In der vergangenen Woche erschien die Beta 4. Im Laufe der letzten Wochen hatten wir euch bereits über die ein oder andere Neuerung informiert. Wie nun bekannt wird, bringt das kommende X.2 Update eine weitere kleinere, allerdings nützliche Neuerung mit sich.

iOS 16.2: ältere Benachrichtigungen werden wieder direkt angezeigt

Mit der iOS 16.2 Beta 4 ändert Apple ein Stück weit die Funktionsweise der Mitteilungszentrale. Vor der Beta 4 sahen Anwender nicht automatisch ältere Benachrichtigungen in der Mitteilungszentrale. Stattdessen mussten Anwender von der Mitte des Displays nach oben wischen, um diese anzuzeigen.

Wenn ihr eine neue Benachrichtigung empfangt und anschließend euer iPhone entsperrt und dann wieder sperrt, ohne damit zu interagieren, behandelt iOS diese als alte Benachrichtigung und sendet sie an die Benachrichtigungszentrale, wo sie ausgeblendet wird. Dies führte mitunter dazu, dass Anwender Benachrichtigungen verpasst oder schlichtweg überlesen haben. Genau hier setzt iOS 16.2 an und zeigt auch ältere Mitteilungen standarmäßig an, so Macrumors.

Bitte beachtet, dass der Sperrbildschirm in iOS 16.2 Beta 4 immer noch ältere Benachrichtigungen verbirgt, es sei denn, der Benutzer wischt von der Mitte des Bildschirms nach oben. Die Neuerung betrifft ausschließlich die Mitteilungszentrale. Diese kann mit einem Wisch vom oberen Bildschirmrand nach unten angezeigt werden, wenn das iPhone entsperrt ist.

Stellt sich die Frage, wann Apple die finale Version von iOS 16.2 zur Verfügung stellen wird. Wir können uns gut vorstellen, dass in der kommenden Woche der Release Cadidate freigegeben wird und in der Woche ab dem 12. Dezember die finale Freigabe für Jedermann erfolgt.