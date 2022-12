Knapp einen Monat ist es mittlerweile her, dass die dritte Staffel zu Mythic Quest auf Apple TV+ gestartet ist. Die ersten Episoden haben wir bereits geguckt und soviel sei gesagt, ihren Humor hat die Serie auch in der dritten Staffel nicht verloren. Um ein wenig die Werbetrommel für die Comedy-Serie zu rühren, hat AppleTV+ nun den Clip „Mythic Quest – Our First Time Directing“ veröffentlicht.

Mythic Quest – Our First Time Directing

Wir sind es von Apple TV+ gewohnt, dass der Video-Streaming-Dienst begleitend zu neuen Serien und Filmen kurze Clips auf YouTube veröffentlicht, um Nutzer auf den Geschmack zu bringen.

Mit dem Clip „Mythic Quest – Our First Time Directing“ sprechen David Hornsby, Ashly Burch, and Danny Pudi über ihr erstes Mal. Die Rede ist natürlich von ihrem Regie-Debüt. Falls ihr einen näheren Einblick erhalten möchtet, so nehmt euch 266 Sekunden Zeit.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In der dritten Staffel folgt „Mythic Quest“ einer Gruppe von Videospielentwicklern, die damit beauftragt sind, Welten zu bauen, Helden zu formen und Legenden zu erschaffen, aber die härtesten Kämpfe finden nicht im Spiel statt – sie finden im Büro statt. Die ersten fünf Episoden zur dritten Staffel stehen bereits auf Apple TV+ bereits. Bis zum 06. Januar folgen immer freitags neue Episoden.