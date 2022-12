Im vergangenen Monat hatte Apple seinen weihnachtlichen Werbespot „Share the Joy“ veröffentlicht. Nun wurde dieser für Deutschland lokalisiert und als „Teil die Freude“ veröffentlicht. Der Clip soll euch die AirPods Pro und insbesondere die Funktion zum Teilen von Audioinhalten näher bringen.

Apple veröffentlicht „Teil die Freude“

Seit einiger Zeit bietet euch Apple die Möglichkeit, dass ihr Audio über AirPods oder Beats-Kopfhörer teilen könnt. So könnt ihr gemeinsam mit einem Freund über AirPods oder kabellose Kopfhörer von Beats Audio von eurem iPhone oder iPad hören.

Genau dieses Features „verarbeitet“ Apple in diesem Jahr in seinem Weihnachts-Clip. In dem 99-Sekunden-Videos verbindet sich ein Paar über AirPods, um gemeinsam Musik zu hören und in eine Schneewelt einzutauchen. Apples Botschaft

Teil die Freude an Weihnachten mit der Audiofreigabe auf den AirPods Pro.

In dem Clip ist übrigens der Song “Puff” von Bhavi & Bizarrap zu hören. Apple bereitet sich langsam aber sicher auf das Weihnachtsfest vor. Kürzlich veröffentlichte der Hersteller eine Webseite mit Geschenke-Tipps zu Weihnachten.