Rund um den Black Friday hatten wir euch auf die sogenannten Vodafone Black Deals aufmerksam gemacht. Sollte ihr diese verpasst haben, so haben wir gute Nachrichten für euch. Nach wie vor könnt ihr die Vodafone Black Deals buchen, allerdings solltet ihr euch hierfür nicht allzu lange Zeit lassen, da die Vodafone Black Deals in Kürze auslaufen. Ihr erhaltet unter anderem den Tarif Vodafone GigaMobil M mit 200GB anstatt 30GB. Zudem erhaltet ihr in diesem Tarif mit dem Gutscheincode START satte 200 Euro Startguthaben.

Vodafone Black Deals noch kurze Zeit buchbar

Vodafone hat mehrere Black Deals aufgelegt, von denen wir euch zwei näher bringen möchten. Die Rede ist vom Vodafone GigaMobil M und Vodafone GigaMobil Young L. In beiden Tarifen erhaltet ihr satte 200GB Datenvolumen pro Monat und zudem 200 Euro Startguthaben.

Vodafone GigaMobil M

200GB Datenvolumen (anstatt 30GB)

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

200 Euro Startguthaben

-> Hier geht es direkt zum Vodafone GigaMobil M

Vodafone GigaMobil Young L

200GB Datenvolumen (anstatt 50GB)

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

200 Euro Startguthaben

-> Hier geht es direkt zum Vodafone GigaMobil Young L

Natürlich könnt ihr auch einen der anderen Vodafone GigaMobil Tarif buchen. Je nach Tarif erhaltet ihr auch hier bis zu 200 Euro Startguthaben, allerdings fehlen euch die 200GB Datenvolumen. Von daher können wir euch nur empfehlen, euch im Rahmen der Vodafone Black Black Deals für den Vodafone GigaMobil M oder Vodafone GigaMobil Young L zu entscheiden.

Benötigt ihr zum Tarif auch ein Smartphone? Kein Problem. Natürlich könnt ihr die Tarife mit diversen Smartphones kombinieren.

-> Hier geht es zu den Vodafone Black Deals