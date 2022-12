Im Laufe des heutigen Vormittags haben wir euch bereits auf die aktuellen Amazon Blitzangebote und Angebote des Tages hingewiesen. In diesem Zusammenhang gingen wir kurz darauf ein, dass der Online Händler am heutigen Tag seine „Last Minute Angebote & mehr“ gestartet hat. Auf diesen Umstand möchten wir euch noch einmal explizit hinweisen.

Amazon startet „Last Minute Angebote & mehr“

19 Tage trennen uns noch von Heiligabend und den anschließenden Weihnachtsfeiertagen. Auch wenn noch ein paar Tage übrig bleiben, um seine Weihnachtsgeschenke zu besorgen, sollte man in diesem Jahr unbedingt im Hinterkopf behalten, dass die Lieferzeiten je nach Produkt angespannt sind. Von daher können wir euch nur empfehlen, eure Bestellung lieber früher als später aufzugeben.

Um das Weihnachtsgeschäft noch einmal anzukurbeln und euch natürlich Shopping-Argumente zu bieten, hat Amazon heute seine Amazon „Last Minute Angebote & mehr“ gestartet. Ab sofort und bis zum 22. Dezember könnt ihr kräftig sparen. Auf seinem Banner wirbt Amazon mit „spare bis zu 35 Prozent“. Diese Angabe ist allerdings nur bedingt richtig, da ihr bei einer Vielzahl an Produkten einen deutlich höheren Rabatt erhaltet. So bietet euch Amazon selbst aktuell 50 Prozent Rabatt auf Echo Dot (5. Generation). Ihr zahlt nur 29,99 Euro anstatt 59,99 Euro. Dies ist allerdings nur ein Beispiel von vielen. In den kommenden Tagen werden wir euch auf verschiedene Highlights der Amazon „Last Minute Angebote & mehr“ aufmerksam machen.

-> Hier geht es zu den „Last Minute Angeboten & mehr“