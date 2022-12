Apple TV+ hat im Laufe des heutigen Tages den offiziellen Trailer zur vierten Staffel seiner Psychothriller-Serie „Servant“ veröffentlicht. Die Fortsetzung startet am Freitag, den 13. Januar 2023. Vorab gibt es den offiziellen Trailer.

„Servant – Staffel 4“: offizieller Trailer ist da

Seit über einem Jahr ist bekannt, dass Apple TV+ die vierte Staffel zu Servant in Auftrag gegeben hat. Seit wenigen Wochen ist bereits publik, dass diese Anfang Januar ihr Debüt auf Apples Video-Streaming-Plattform feiern wird. Nun wird es langsam konkret. Apple hat soeben den offiziellen Trailer veröffentlicht.

Nach dem spannenden Finale der dritten Staffel wird die vierte Staffel das letzte Kapitel der Turner-Geschichte zu einem epischen und emotionalen Abschluss bringen. Leannes Krieg mit der Church of Lesser Saints spitzt sich zu und bedroht die Spruce Street, die Stadt Philadelphia und darüber hinaus. In der Zwischenzeit muss sich die zerrüttete Turner-Familie nicht nur der zunehmenden Bedrohung durch Leanne stellen, sondern auch der sicheren Realität, dass Dorothy aufwacht. Während der Brownstone der Turner-Familie weiter zusammenbricht, werden endlich Fragen beantwortet: Wer ist Leanne Grayson und wer ist das Kind in ihrem Haus?

In der vierten Staffel sind erneut Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free und Rupert Grint in den Hauptrollen zu sehen. „Servant“ stammt vom ausführenden Produzenten M. Night Shyamalan und wird mit dem ersten Folge der 10 Folgen umfassenden vierten und letzten Staffel debütieren. Anschließend steht jede Woche Freitag – bis zum 17. März 2023 – eine neue Episode bereit.